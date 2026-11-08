Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton, por la final del Masters 1000 de París: horario y cómo ver en TV y streaming

Ben Shelton (3°) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrentan este domingo en la final del Masters 1000 de París , el último certamen de esta categoría de la temporada que se disputa en el París La Défense Arena de Francia.

El partido inicia a las 11 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El estadounidense va por su tercer M1000 después de Toronto 2025 y Montreal 2026. Accedió al duelo decisivo tras superar en semifinales al francés Luca Van Assche, la gran revelación de esta edición, por 5-7, 6-3 y 6-4. El norteamericano debutó en el campeonato en la segunda ronda porque es uno de los preclasificados y eliminó allí a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4. En la tercera etapa doblegó al galo Arthur Rinderknech por 3-6, 6-4 y 7-6 (5) mientras que en cuartos de final su víctima fue su compatriota Tommy Paul (12°) por 6-4, 4-6 y 6-3.

El español, por su parte, busca su noveno título de Master 1000, pero el primero en París. Su camino a la final también comenzó en la segunda ronda, en la que le ganó al estadounidense Alex Michelsen por 7-6 (4) y 6-3. La siguiente fase la atravesó sin jugar por la no presentación de Matteo Berrettini; en cuartos celebró ante Taylor Fritz (11°) por 6-7 (10), 7-5 y 6-3; y en semifinales se impuso al noruego Casper Ruud por un doble 6-4.

El historial entre ambos jugadores favorece al español con tres victorias contra una de su rival, que se quedó con el último y único encuentro que jugaron este año y correspondió a los cuartos de final del US Open. De local, Shelton prevaleció por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).

Desde que el Masters 1000 de París comenzó a disputarse en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. El balcánico participó de la edición 2026 y fue eliminado en la tercera ronda por Rinky Hijikata. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

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Fuente: La Nación