Carla Pereyra y un domingo “bien argento”: paseó por Caminito y visitó el Malba con amigas

Carla Pereyra aprovechó su estadía en Buenos Aires para vivir un domingo marcado por los símbolos patrios y el arte local . Tras finalizar su reciente recorrido por el norte argentino , donde visitó Las Salinas Grandes en Jujuy junto a sus hijas Francesca y Valentina , la modelo se instaló en la capital y compartió con sus seguidores las postales de una jornada “bien argentina” .

La primera parada tuvo lugar en el barrio de La Boca : en sus redes sociales, Pereyra exhibió el pintoresco paisaje de Caminito con una imagen centrada en la esquina del local Cachafaz, lugar que destaca por una gigantografía de Lionel Messi con la Copa del Mundo y una bandera nacional en su techo. La empresaria musicalizó esta publicación con el tango Caminito , interpretado por el grupo Luces de Buenos Aires .

La agenda continuó con un encuentro social, ya que la modelo compartió una picada acompañada de vino tinto con su amiga Stella Aparicio . En esa instancia, Aparicio destacó el momento con un mensaje de gratitud, a lo cual Pereyra respondió con afecto: “ Amiga linda ”, según consta en sus historias de Instagram.

Posteriormente, la modelo visitó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) junto a su amiga Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz Martín . Berrocal documentó la visita al Malba y puso especial énfasis en una pieza fundamental de la colección: Abaporu , la obra de 1928 de la artista brasileña Tarsila do Amaral .

Estos movimientos en la capital suceden luego de un periplo familiar por el norte , una travesía que Pereyra emprendió sin su esposo , el director técnico Diego Simeone , quien cumple con sus responsabilidades profesionales en el Atlético de Madrid. En Jujuy, la modelo recorrió los cerros de colores y participó en una caminata con llamas. Sobre aquella experiencia, Pereyra reflexionó: “ Descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo ”.

La empresaria enfatizó que el viaje a Jujuy le permitió reencontrarse con sus raíces y pasar tiempo de calidad con las mujeres de su familia . En su reflexión pública, mencionó la importancia de disfrutar a los seres queridos y manifestó su gratitud por la naturaleza del lugar, donde afirmó sentir paz y una conexión espiritual profunda. Pereyra acostumbra organizar estos recorridos cada vez que visita Buenos Aires para ver a sus familiares cercanos, como Gianluca Simeone y Eva Bargiela .

Fuente: La Nación