Buscan mayores de 20 años para vivir gratis en Chubut: ofrecen 25 horas de trabajo semanal, dos días libres y comidas gratis

Chubut es una de las provincias más elegidas del sur argentino para vacacionar y miles de personas buscan viajar hasta ahí sin gastar una fortuna . En ese sentido, una propuesta de voluntariado en un hostal ofrece hospedaje a cambio de 25 horas de trabajo semanales.

La propuesta, publicada en Worldpackers , incluye alojamiento en una habitación compartida , desayuno y almuerzo gratis durante toda la estadía. Se trata de un programa dirigido a mayores de 20 años .

A cambio de los beneficios, deberán trabajar cinco horas por día , cinco veces a la semana , y tendrán dos días libres.

Los voluntarios deberán colaborar con el mantenimiento y las actividades cotidianas del establecimiento. Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Además, el establecimiento está especialmente interesado en recibir artistas y pintores que quieran dejar su impronta en las paredes del lugar.

La propuesta contempla cinco horas de colaboración por día , cinco días a la semana, con dos jornadas libres para descansar o recorrer los alrededores.

La convocatoria admite voluntarios individuales , parejas y grupos de dos personas . Para postularse al voluntariado, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Si bien el hostal ofrece alojamiento y comidas , hay algunos gastos que quedan a cargo de cada participante. Entre ellos se encuentran:

Por eso, antes de viajar, es importante contemplar estos costos y verificar los requisitos migratorios del destino.

Fuente: TN