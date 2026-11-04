“Beautiful morning”, el irónico mensaje con el que Cristina Kirchner celebró la derrota de Donald Trump

La expresidenta Cristina Kirchner reaccionó este miércoles a la derrota electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, con un irónico mensaje en sus redes sociales. "Beautiful morning" (Hermosa mañana), escribió en su cuenta de X, en alusión al resultado de la elección de medio término.

La publicación de la exmandataria -que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad- llegó al día siguiente de que los estadounidenses enviaron un contundente mensaje de rechazo a la gestión de Trump , sobre todo por la economía y el elevado costo de vida, y votaron masivamente a favor de la oposición demócrata.

Con su mensaje, Cristina Kirchner apeló a una icónica frase que suele utilizarse en las cargadas futbolísticas para celebrar una victoria en un clásico o una derrota importante de un rival . De esta manera, trasladó al terreno político una expresión popular del folclore del fútbol argentino para ironizar sobre el resultado electoral en Estados Unidos.

En una entrevista publicada este lunes por The Washington Post , que se realizó a mediados de octubre en su departamento de San José 1111, la expresidenta ya había vaticinado una derrota del líder republicano . El resultado electoral fue seguido con especial atención por el gobierno de Javier Milei, que tiene en Trump a uno de sus principales aliados políticos.

"La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa", expresó Cristina Kirchner en su primer reportaje con un medio internacional desde su sentencia. Y anticipó: "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país ".

En aquella entrevista, Cristina Kirchner también había anticipado que los votantes estadounidenses impulsarían una ola progresista en las urnas , en un contexto de creciente rechazo a las políticas de Donald Trump y de búsqueda de alternativas por parte del electorado.

El exmandatario Alberto Fernández ironizó sobre el resultado electoral en Estados Unidos y apuntó contra Javier Milei, al publicar una imagen del mandatario argentino con una gorra al estilo de las que utiliza Donald Trump. " ¡Oportunidad! Comprá tu gorrita ahora... ¡Liquidación por cierre! ", escribió en su cuenta de X.

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La publicación recupera una captura de un posteo que Milei había realizado en Instagram el 16 de febrero de 2023, antes de llegar a la Casa Rosada, en el que aparecía junto a imágenes de Trump y Jair Bolsonaro con sus respectivas gorras.

En aquella oportunidad, el entonces candidato presidencial había acompañado la publicación con la frase: "Hagamos a la Argentina grande de nuevo. ¡Viva la libertad, carajo!".

Fuente: Clarín