Bailarina y reina del carnaval de Icaño: quién era la joven de 18 años que murió en un choque en la Ruta 34

Kihara Seifer Procopp tenía 18 años, era hija única y había logrado ganarse el cariño de muchos vecinos de Icaño, Santiago del Estero, donde era reina de carnaval. Este sábado murió luego de sufrir un brutal accidente en la Ruta Nacional 34 cuando circulaba con su moto.

La joven había terminado sus estudios secundarios el año pasado y comenzaba a construir su propio camino. Trabajaba como modelo y lashista , una actividad vinculada al cuidado y diseño de pestañas, y también se destacaba como bailarina.

Uno de los reconocimientos que había recibido fue la corona de reina del carnaval de Icaño . En febrero de 2024, durante las tradicionales Trincheras de Icaño, fue elegida para representar a su localidad en una de las celebraciones más importantes de la región.

La distinción era recordada con orgullo por sus seres queridos, que en las últimas horas comenzaron a compartir fotos y mensajes para despedirla. Entre las publicaciones, una amiga escribió una frase que resumió el cariño que despertaba: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.

La noticia de su muerte se conoció durante la madrugada del sábado, luego de un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la avenida Boulevard República, en Icaño.

Kihara circulaba en una moto Honda XR de 150 cc junto a otra joven cuando intentaron atravesar la ruta. En ese momento, fueron embestidas por un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años , oriundo de Lules, Tucumán.

Las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas al centro de salud de Añatuya. Kihara llegó inconsciente y murió poco después de ingresar. Su acompañante sufrió una importante fractura en una de sus piernas.

Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

“Imposible creer, si ayer estabas tan feliz con tus amigas” , escribió una de las personas que la conocía. Otra recordó un último encuentro pocas horas antes del accidente: “Anoche pasaste saludándome por mi trabajo, siempre tan alegre y elegante”.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias del accidente. La fiscal de turno, Alejandra Sobrero , ordenó pericias en el lugar y el secuestro de los vehículos involucrados para determinar cómo se produjo el impacto.

Fuente: TN