Avisan cambios en Aeroparque por la llegada del papa León XIV: “Coordiná un punto de encuentro afuera”

Con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el cronograma oficial prevé su paso por tres aeropuertos entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Si bien los vuelos operarán con normalidad, la presencia de fieles y el despliegue de los operativos de seguridad alterarán el acceso a las terminales.

A continuación, el detalle de lo que cambia día por día en cada aeropuerto:

Coincidiendo con la llegada del Papa por la tarde, regirán medidas especiales en el Aeroparque Jorge Newbery:

Durante esta jornada, el Pontífice viajará por la mañana hacia Córdoba y regresará a Buenos Aires por la tarde:

El Papa protagonizará su ceremonia de despedida a las 14 h. desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Debido al operativo y a los controles de seguridad dispuestos, podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal.

Para evitar contratiempos durante las jornadas de la visita papal, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes pautas:

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Fuente: La Nación