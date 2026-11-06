Atacó a golpes a su cuñada con un palo de madera y quedó detenido en Ensenada

Un hombre de 32 años fue detenido en Punta Lara, acusado de irrumpir en la vivienda de su cuñada en Ensenada , causar daños y golpearla con un palo de madera . Como consecuencia de la agresión, la mujer perdió una pieza dentaria y el hecho quedó bajo investigación de la Justicia bonaerense.

El episodio ocurrió en una casa que está situada sobre la calle Ingrassia al 700, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Haramboure. En el interior de ese inmueble se encontraban dos mujeres, una de 22 años y otra de 42 , cuando, según la información inicial del caso, el sospechoso habría entrado por la fuerza.

Según lo informado por 0221, el acusado provocó destrozos dentro del domicilio antes de agredir a una de las víctimas. La principal denunciante recibió un impacto en la boca causado con un elemento de madera.

La lesión le provocó la pérdida de un diente , por lo que la pesquisa fue caratulada inicialmente como lesiones graves, violación de domicilio y daños. Las circunstancias previas a la irrupción y el vínculo entre las personas involucradas forman parte de las actuaciones que deberá analizar la fiscalía.

Después del ataque, el hombre se retiró de la vivienda. Las víctimas dieron aviso a la Policía y personal del Comando de Patrullas de Ensenada inició un operativo para localizarlo. Los efectivos lo encontraron más tarde en Punta Lara, donde concretaron su aprehensión.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 . El acusado permanece a disposición de la autoridad judicial y deberá prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, una instancia en la que podrá ejercer su derecho de defensa.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el estado de salud posterior de la mujer ni sobre la existencia de antecedentes de conflictos entre los involucrados. La fiscalía podrá ordenar pericias, tomar declaraciones y reunir otros elementos para reconstruir la secuencia del episodio y definir la eventual responsabilidad penal del detenido.

En otro hecho, delincuentes armados ingresaron en la casa de una mujer mayor, situada en la zona de Sicardi , y escaparon del lugar antes de que la Policía pudiera detenerlos. El robo se produjo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 11 y 652.

De acuerdo con la información disponible, los asaltantes ingresaron a la propiedad y, una vez dentro, cometieron el ilícito. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los objetos que habrían sido sustraídos ni se precisó cuál fue la cantidad exacta de personas que participaron del hecho.

Tras la alerta, se montó un operativo cerrojo en el barrio para intentar localizar a los sospechosos. Sin embargo, el procedimiento no permitió dar con los autores , que lograron retirarse de la zona antes de ser interceptados.

Vecinos aportaron registros de cámaras de seguridad que podrían contribuir a la investigación. En esas imágenes se observaría a personas que salían de una vivienda y subían a una camioneta. También surgió la posibilidad de que los sospechosos se movilizaran en un Toyota Etios blanco.

La víctima tenía previsto realizar de manera formal la denuncia, un paso que permitirá incorporar su testimonio y precisar con mayor detalle las circunstancias en las que se produjo el asalto.

Las imágenes entregadas por los vecinos podrían ser analizadas para identificar el vehículo y a las personas que aparecen en la zona. La investigación continuará con esas pruebas, el testimonio de la damnificada y las tareas policiales que se dispongan para ubicar a los responsables.

En ambos expedientes, las medidas que adopten los investigadores resultarán clave para avanzar con las causas. En el caso de Ensenada, la Justicia deberá evaluar las declaraciones de las mujeres, el informe sobre las lesiones y los daños denunciados en el inmueble.

Fuente: Infobae