BRASILIA.– “Yo vivo acá, y de vez en cuando consulto la vida fuera de la pantalla” , dice el diputado brasileño André Janones mientras levanta su celular. En campaña llegó a pasar 18 horas por día frente a él. Hoy son 11 o 12. Desde ese teléfono, y sin asesores –“solo yo”, insiste–, el diputado armó en tres semanas el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que superó los 10 millones de miembros y al que el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva le atribuyó la remontada que le dio un cuarto mandato tras perder la primera vuelta presidencial.

“Nuestro general”, lo llamó Lula la noche del 25 de octubre, en el discurso de su victoria. Por ese canal, Janones baja órdenes como un comandante: un link y una palabra en mayúsculas, “ EXPLODAM ” (“hagan explotar”), para que millones lo compartan al mismo tiempo; o “ Atenção tropa, hora do combate ”, cuando deben salir en masa a responder en los comentarios de Instagram y X.

Ahora, Janones quiere exportar el método . Dice tener invitaciones de 54 países y en su reciente paso por Buenos Aires se reunió con Sergio Massa y con Cristina Kirchner . La charla con la expresidenta, pensada para 20 minutos, duró tres horas y terminó con una pregunta que todavía lo hace pensar: “¿Pero por qué la gente te obedecía?”.

En diálogo con LA NACION , asegura que Milei será derrotado en 2027 y responde a las burlas que el Presidente argentino compartió en X sobre su visita: “No es una crítica, es arrogancia” .

En Brasil, el desafío es otro. Frente a un Congreso más hostil para el oficialismo a partir de 2027, Janones quiere convertir su Ejército en un “cuarto poder” que empuje a los legisladores a votar “de acuerdo con lo que quiere la población” . La primera prueba no fue sencilla: su defensa del ajuste fiscal del gobierno le valió fuego amigo y una fuga de seguidores. El canal, que llegó a superar los 10 millones de miembros, hoy tiene 9,5 millones .

—¿Qué pasó por su cabeza cuando Lula reconoció su papel la noche de la remontada?

—Yo sabía que [Lula] iba a ganar. Ese día le dije a un documentalista: “Que quede registrado: son las 3.15 de la tarde y el presidente va a ganar por más de 10 millones de votos de diferencia. Apostaría mi vida”. La convicción era tan grande que no tuve emoción. Lo que sentí fue alivio: “Uf, estamos a salvo. Por cuatro años, la democracia está a salvo”.

—En las calles ganábamos por paliza. ¿Dónde habíamos perdido la elección en la primera vuelta? En las redes. Y en las redes yo creía que lo podía dar vuelta. En las reuniones de campaña decía: “No sé lidiar con la prensa, no soy de la calle, pero domino las redes. Hagan su parte, que la red está resuelta”. Nadie me creía: pensaban que era un mensaje optimista para no desmovilizar. Pero yo no tengo nada de optimista. El 14 de agosto tuiteé que en 30 días Flavio pasaría a Lula en las encuestas y perdí 70.000 seguidores en 24 horas. El 14 de septiembre salió la primera encuesta con Flavio adelante. Por eso, cuando dije que ganábamos, la gente me creyó. Además, sé leer las métricas: terminamos la primera vuelta perdiendo 70 a 30 en interacción y llegamos a la segunda ganando 70 a 30. En las redes no hay “me gusta”, hay personas. Leer la red es leer la elección.

—¿Cuál será el papel del “Ejército de Lula” en el cuarto mandato?

—Darle gobernabilidad al presidente. La oposición tiene mayoría en la Cámara y en el Senado, pero con el apoyo popular entra a jugar un cuarto poder, el de las redes, que va a empujar al Parlamento a votar no lo que quiere el presidente, sino lo que quiere la población. Cuando salió el resultado de la elección, esa noche le di un abrazo y le dije al oído: “La misión de este ejército era elegirlo. A partir de ahora es darle gobernabilidad para que termine con la mayor aprobación que tuvo”.

—¿Por qué la izquierda tardó tanto en dar la pelea en las redes?

—Por elitismo intelectual. Hay sectores que creen que la democracia es para quien tiene conciencia crítica. Pero el pensamiento crítico es un lujo. Quien se levanta a las cinco de la mañana y vuelve a las nueve de la noche no tiene tiempo de estudiar qué es el ajuste fiscal. De cierta forma, le firma una carta en blanco a Lula para que decida por él. Lo que hicimos con el Ejército fue digitalizar a los votantes de Lula. Antes, solo la extrema derecha hablaba con la masa. Ahora, el pueblo también está en las redes.

—Su defensa del proyecto oficialista de ajuste fiscal le generó críticas en su propio campo y el canal perdió cientos de miles de miembros en las últimas semanas. ¿Hay una ruptura en la izquierda?

—Ya dimos vuelta la página. Criticar el ajuste es legítimo. Otra cosa es que la base del gobierno hable de “tijeretazo”, de “estafa electoral” o diga que Lula “está matando gente en la fila del sistema de salud”. Eso es llamarlo asesino. Y los que dijeron eso usaron como escudo a los que solo criticaban el paquete. Yo no retrocedí: soy parte del gobierno, quiero que funcione y entiendo que esas medidas eran necesarias. Y veo un lado bueno: por fin el país discute cosas serias como un ajuste fiscal, y no las tonterías que imponía la extrema derecha.

—Se mencionó la posibilidad de que asumiera un ministerio o una estructura de comunicación digital en el gobierno, pero usted insiste en que no le interesa. ¿Por qué?

—Porque solo como diputado tengo la libertad que esto exige. En un ministerio me perdería en compromisos burocráticos. Si Lula me da la misión, voy. Pero le diría: “Lo que le entregué en la segunda vuelta no lo voy a poder entregar desde ahí”.

—¿Qué parte de su modelo de Ejército en redes es exportable?

—No todo. Lo que hicimos en Brasil tuvo ingredientes únicos: en primer lugar, la figura de Lula, su carisma y su historia. También mi manera de comunicar: no soy un hombre de poder, soy un tipo del interior, de una familia pobre, que sigue en medio de esa gente y habla su idioma. Y hubo otros factores, como la participación de los mayores, un adversario muy poco preparado y una Justicia que intentaba interferir. Pero por lo menos el 30% es replicable en cualquier lugar: el alfabetismo digital y las técnicas algorítmicas. En algunos países, ese 30% puede definir la elección. En la Argentina estoy convencido, casi con la misma convicción que tenía con Lula, de que Milei será derrotado. Por quién no lo sé, pero será. No sé si Cristina será candidata o será otro. Hay muchas similitudes: la figura de Cristina, presa en su casa, con la de Lula; un gobierno pésimo que se sostiene en las narrativas y en las redes; y un campo progresista que hace lo que llamo “campaña fofa (blanda)”, que no da la pelea.

—¿Qué le preguntaron en su visita a la Argentina?

—Con Massa la charla fue breve. Con Cristina estuvimos solos: iba a durar 20 minutos y duró tres horas. Me impresionó su inteligencia. Al final me dijo: “Entendí todo, pero hay algo que no me cierra: ¿por qué la gente te obedecía?”. Creo que fue un conjunto de cosas: la gente ya no creía en la victoria, yo había acertado antes dos pronósticos negativos y transmitía una confianza que a veces roza la arrogancia. Decía: “Si hacen lo que les digo, el presidente gana”.

—¿Los publicistas que viajaron con usted a Buenos Aires van a trabajar para el peronismo?

—No lo sé. En mi caso, no tengo ninguna intención de ser consultor. Soy un actor político, no un publicista.

—Milei compartió un posteo que decía que el peronismo está “tan perdido” que necesita que los brasileños le enseñen a hacer campaña y se leyó su visita como una interferencia del gobierno de Lula. ¿Su viaje tuvo el visto bueno del presidente de Brasil?

—No fue un pedido de Lula. Él ni sabía. Cuando se enteró, yo ya estaba allá. Fui por una entrevista de televisión, y los encuentros con Massa y Cristina no estaban previstos. Mi imagen está muy atada a la suya y la gente siempre va a pensar que es él quien me manda, pero no es así. Mi objetivo es transmitir este conocimiento al mundo. Si una técnica que enseño es la gota que faltaba para derrotar a la extrema derecha en algún lugar, vale la pena. Lo de Milei no es una crítica, es arrogancia, la misma que le hizo perder a Flavio Bolsonaro. Ojalá sigan creyendo que el peronismo está muerto. El desprecio de quien se cree invencible es el primer ingrediente para que el pueblo se levante en defensa de la democracia.

Fuente: La Nación