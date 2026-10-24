Visita del papa León XIV a Córdoba: el megaoperativo en FAdeA, el mapa del Papamóvil y qué se puede llevar

La cuenta regresiva para la llegada del Papa a la Argentina ya está en marcha y en ese marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, desembarcó en Córdoba para supervisar el imponente despliegue táctico en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El objetivo: dejar todo blindado para la histórica misa multitudinaria que celebrará León XIV en esa provincia.

“Estamos trabajando junto a nuestras Fuerzas Federales y las autoridades provinciales para tener todo preparado y que los argentinos puedan darle la bienvenida al Papa León XIV y disfruten su visita con seguridad y orden”, detalló la funcionaria tras recorrer las instalaciones clave junto a la comitiva de seguridad.

El nivel de seguridad es tan extremo que las autoridades ya confirmaron que s e cerrará el espacio aérea de Córdoba mientras dure la actividad litúrgica del Sumo Pontífice.

El predio de FAdeA se convertirá en una verdadera fortaleza dividida en 58 cuadrantes autónomos con hospitales móviles, ambulancias y pantallas gigantes para albergar a más de un millón de fieles. Para ello, las inscripciones oficiales siguen abiertas de forma gratuita en el portal oficial de la Visita Papal hasta el 28 de octubre.

Para evitar demoras en los ingresos y que la fiesta de fe sea total, el Arzobispado de Córdoba difundió un manual de convivencia estricto con los permitidos y los grandes prohibidos dentro de FAdeA para el martes 8 de noviembre, dado que muchos jóvenes planean iniciar una vigilia el lunes!

Entre los objetos que quedaron terminantemente prohibidos figuran los bolsos o mochilas grandes, dado que no se dejará pasar a nadie que supere los 15 litros de capacidad. Tampoco se podrá ingresar con envases de vidrio y las bebidas alcohólicas.

También se prohibió el ingreso de drones, computadoras y lentes fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, sombrillas, paraguas grandes (no plegables) ni astas rígidas para las banderas.

Lo que sí se puede llevar para pasar el día en FADEA, acorde a las costumbres argentinas, es el equipo matero completo: Termo, mate y recipientes plásticos.

Para estar cómodos al aire libre, los feligreses podrán llevar sus propias reposeras, sillas plegables, aislantes y bolsas de dormir para aguantar la espera. Por supuesto, habrá lugar para alimentos acompañados exclusivamente de utensilios descartables y objetos de cuidado personal como protector solar, repelente, gorra , cargadores portátiles y capas de lluvia.

El ingreso con vehículos particulares estará completamente bloqueado en las inmediaciones, por lo que la recomendación absoluta de la Iglesia y las fuerzas federales es moverse en el transporte urbano gratuito que se dispondrá para la jornada.

Los fieles ya preparan las reposeras y las banderas pero el movimiento de tránsito promete ser intenso. La Mesa Organizadora confirmó el trayecto exacto que hará el Sumo Pontífice a bordo del vehículo descubierto, diseñado para garantizar el máximo contacto visual pero bajo un estricto anillo de seguridad.

De este modo, los interesados en ver de cerca al Papa León XIV y recibir su bendición, tendrán cuanto puntos específicos.

El primero de ellos será la bendición en los cuadrantes de FAdeA. Apenas termine la misa de las 10, el Papa se subirá al Papamóvil para recorrer de punta a punta el predio de la Escuela de Aviación Militar. El vehículo pasará muy cerca de los 58 cuadrantes internos para saludar a la multitud antes de salir a la ciudad.

Luego, hará su traslado hacia el Centro . Tras un breve tramo cerrado desde la zona de El Tropezón, el convoy oficial de seguridad activará el protocolo de velocidad baja al ingresar a la Avenida Colón (a la altura de la Jefatura de Policía). La caravana avanzará rodeada de fieles con rumbo hacia la avenida General Paz.

El recorrido pasará por pleno centro cordobés en la zona de Nueva Córdoba y Manzana Jesuítica . Alrededor del mediodía, el Papamóvil enfilará por la emblemática Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Obispo Trejo. Este tramo céntrico de unas 20 cuadras promete ser un verdadero mar de gente.

Por último habrá saludo desde el balcón histórico . El viaje en el vehículo descubierto culminará exactamente a las 12:30 en la puerta del Arzobispado de Córdoba (Hipólito Yrigoyen 98), donde León XIV emulará a Juan Pablo II y saldrá a saludar a la multitud desde el balcón principal del tradicional edificio.

Las autoridades provinciales advirtieron que el tránsito estará completamente cortado desde las 20 del lunes 9 de noviembre en todo el microcentro , Nueva Córdoba y los accesos a la Av. Circunvalación. No habrá permisos de circulación para particulares, así que la única opción para moverse será a pie o en los colectivos especiales.

Fuente: Clarín