VILLA GESELL: Un jubilado perdió más de $1,4 millones en una estafa con una falsa promoción de internet

ZONALES

La víctima fue contactada a través de una publicación en Facebook que ofrecía descuentos para jubilados en el servicio Starlink. Además de realizar dos transferencias, facilitó sus datos personales y el reconocimiento facial; luego detectó que habían gestionado un préstamo desde su cuenta.





Un jubilado de 68 años denunció haber sido víctima de una estafa en Villa Gesell, luego de contactar a un supuesto representante de Starlink a través de una publicación en Facebook que promocionaba descuentos para personas jubiladas.





Según consta en la denuncia, el hombre se interesó en la oferta y, tras comunicarse con quien se presentaba como representante del servicio de internet, realizó dos transferencias bancarias: una por $999.999 y otra por $459.072,56. En total, envió casi 1,46 millones de pesos.





Durante el intercambio, también proporcionó sus datos personales y el reconocimiento facial, información que posteriormente habría sido utilizada para concretar otras operaciones sin su autorización.





Al revisar los movimientos de su cuenta, el jubilado advirtió que se había gestionado un préstamo por $50.000. El dinero también fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de una tercera persona.





El hecho fue denunciado en la zona de Paseo 131 y avenida 30 bis, en Villa Gesell, y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Investigación N.º 6.





La causa fue caratulada como estafa y busca determinar las circunstancias de las operaciones, identificar a los responsables y establecer cómo se utilizaron los datos personales y bancarios de la víctima.



