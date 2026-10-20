El padre de Agostina Páez se negó a declarar por el robo de $1,5 millones: qué ofrecerá su abogado para pedir la excarcelación

Mariano Páez , el padre de Agostina Páez , se negó a declarar este martes ante el fiscal Emanuel Sabater , que lo investiga por sustraer $1.500.000 millones de un comercio de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero . El empresario permanece detenido desde el viernes pasado junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule , también acusada en la causa.

Tras la indagatoria, su defensor, Sebastián Robles , confirmó a Infobae que solicitó una audiencia ante el juez de Control y Garantías Silvio Salice para pedir la excarcelación de su cliente.

En ese marco, el letrado anticipó que la defensa buscará ofrecer una reparación económica al comercio donde ocurrió el hurto. “Se va a realizar el pago a la empresa del dinero faltante” , sostuvo.

El abogado también cuestionó que su defendido continúe privado de su libertad por la calificación legal que se investiga. “Es un delito excarcelable” , afirmó.

El delito de hurto, previsto en el artículo 162 del Código Penal, contempla una pena de un mes a dos años de prisión . Sin embargo, la situación procesal de los acusados deberá ser resuelta por el juzgado de Control y Garantías.

El episodio ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40 , en una sucursal de Lo Bruno , una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

Según la investigación, Páez ingresó al comercio acompañado por Batule y ambos se acercaron al sector de cajas. Allí, una empleada se encontraba contando varios fajos de billetes y separando distintas sumas de dinero sobre el mostrador.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Páez aprovechó una distracción de la cajera para introducir la mano por la ventanilla de atención al público y apoderarse de aproximadamente $1.500.000 millones , que luego habría entregado a su pareja.

La secuencia, que ahora encabeza esta nota, quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento . La autenticidad de las imágenes fue confirmada a Infobae por fuentes judiciales.

Las mismas fuentes aclararon que el video difundido fue filmado desde una pantalla y no corresponde al archivo original. La Fiscalía, en cambio, trabajó con las grabaciones extraídas directamente de las cámaras de seguridad.

También confirmaron que el hombre que aparece al final de la secuencia es Mariano Páez , identificado a partir de las imágenes de otra cámara del establecimiento.

A partir de la denuncia presentada por los responsables del comercio y de las pruebas reunidas, el juez Salice autorizó los procedimientos que culminaron con las detenciones de Páez y Batule el viernes pasado.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Allí, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

Mariano Páez es el padre de Agostina, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.

Fuente: Infobae