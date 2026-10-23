Video: tres delincuentes le pegaron a un electricista y dispararon al aire para robarle el auto en Quilmes

Un hombre fue víctima de un violento robo en Bernal Oeste, partido de Quilmes, cuando regresaba de hacer un trabajo de electricidad para un vecino. Tres delincuentes lo sorprendieron, lo golpearon y dispararon al aire para intimidarlo.

Toda la secuencia quedó registrada en un video en el que se escuchan los gritos de la víctima y las detonaciones.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 18 en la calle Pozo, entre Franco y Pinedo. El hombre acababa de detener su auto cuando los asaltantes se acercaron y comenzaron a agredirlo para obligarlo a entregar sus pertenencias y el vehículo.

En medio del ataque, los ladrones efectuaron disparos al aire. La víctima terminó tendida en el piso, mientras los delincuentes escapaban con el auto. En un primer momento, el temor era que el hombre hubiera recibido un balazo, pero luego se confirmó que había caído a raíz de un golpe.

Los asaltantes lograron alejarse del lugar, aunque el vehículo dejó de funcionar a unas cuatro cuadras. El conductor había instalado un sistema de corte eléctrico que impidió que el motor siguiera en marcha.

Sin posibilidades de continuar la fuga, los delincuentes abandonaron el auto a unos 400 metros del lugar del robo y escaparon.

Al momento del ataque llovía y había poco movimiento en la zona. La violencia de la secuencia quedó expuesta en la grabación, en la que se oyen los gritos desesperados del hombre y los disparos realizados por los asaltantes para amedrentarlo.

Fuente: TN