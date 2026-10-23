Video: fue a una casa de Mar del Plata, lo apuñalaron y murió en la calle

Un hombre identificado como David Omar Oliva Contreras fue apuñalado y asesinado en Mar del Plata después de ingresar a una casa. El crimen ocurrió el miércoles por la noche en el barrio Nueva Pompeya y los investigadores sospechan que podría eestar relacionado al narcotráfico .

Por el hecho hay dos detenidos , de 41 y 44 años, acusados de homicidio.

El cuerpo fue encontrado sobre la calle Olazábal, entre Maipú y avenida Libertad, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una persona que aparentemente había sido atropellada. Sin embargo, cuando los policías llegaron, comprobaron que el hombre presentaba heridas punzantes en el lado izquierdo del tórax y en uno de sus brazos.

La investigación permitió establecer que la víctima había estado minutos antes en una casa ubicada en Olazábal al 900. Las cámaras de seguridad registraron cómo un hombre lo sacó por la fuerza de la propiedad y la agredió en plena calle.

Hasta este jueves, nadie se había presentado ante la Justicia para denunciar la desaparición de la víctima. Los investigadores aguardaban los estudios que permitieran establecer su identidad y los resultados de la autopsia , prevista para la tarde.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Según la investigación, el hombre ingresó a la casa acompañado por otra persona. Minutos después, salió de espaldas mientras uno de los sospechosos lo sujetaba del cuello y lo empujaba hacia un cantero.

Las imágenes muestran que el agresor lo arrojó a la calle y le dio una patada. También se observa que llevaba en una de sus manos un elemento compatible con un cuchillo.

A pesar de las heridas, la víctima consiguió levantarse y alejarse caminando, mientras los otros hombres regresaban al inmueble. Poco después, el hombre fue encontrado muerto sobre la calzada.

Durante las primeras diligencias, los investigadores encontraron entre sus pertenencias 12 envoltorios con cocaína , con un peso total de 4,55 gramos. Sin embargo, todavía no se estableció si el asesinato está vinculado a la venta de drogas.

A partir del análisis de las grabaciones y de los rastros encontrados, los investigadores realizaron un procedimiento en la casa vinculada con el ataque.

Durante el operativo, detuvieron a dos hombres de 41 y 44 años y secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir de interés para la causa, un teléfono celular y dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad.

Además, uno de los sospechosos presentaba una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

Los dos hombres fueron imputados por homicidio y alojados en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Según informó Mi8 , uno de los acusados se presentó este jueves ante la fiscal Constanza Mandagarán, acompañado por su defensor oficial, y se negó a declarar.

En cuanto al segundo imputado, su defensa solicitó la designación de otro abogado y la declaración fue postergada para este viernes 23 de octubre.

La investigación continúa para determinar la identidad de la víctima, establecer el motivo de la agresión y esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes del ataque.

Fuente: TN