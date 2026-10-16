VALERIA DEL MAR: detuvieron a un hombre acusado de acosar y amenazar a una periodista

ZONALES





Un hombre denunciado por la periodista y panelista Amalia Díaz Guiñazú fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Valeria del Mar, en el marco de una investigación por presunto acoso y amenazas.





El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Policía de la Ciudad, jurisdicción en la que se radicó la denuncia. Las imágenes del operativo se difundieron durante la emisión del programa La mañana con Moria, por eltrece.





En la grabación se observa el ingreso de los efectivos a la propiedad y el momento en que levantan al hombre de la cama para concretar el procedimiento. Mientras intervenían los policías, el acusado repetía: “¿Es por lo de Amalia esto?”.





Según relató Díaz Guiñazú en el programa, la situación comenzó en 2020, cuando trabajaba en El Garage TV. En un principio, recibía mensajes de seguidores en redes sociales, pero con el tiempo las comunicaciones de este hombre se habrían vuelto agresivas e intimidantes.





La periodista afirmó que el denunciado utilizaba numerosos perfiles y que llegó a amenazar a personas de su entorno. Entre las expresiones que recordó mencionó amenazas de golpes, de muerte y de abuso sexual.





También contó que llegó a tener miedo de que el hombre la esperara a la salida del canal y que recurrió a la Justicia luego de recibir amenazas que consideró graves.





La detención se produjo en Valeria del Mar, mientras la investigación busca esclarecer los hechos denunciados. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse en el ámbito judicial.