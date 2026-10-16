La selección argentina confirmó sus dos últimos amistosos para noviembre: enfrentará a Uruguay y Costa Rica en el país

La selección argentina ya tiene definidos sus últimos dos compromisos internacionales del año. A través de sus canales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó que el equipo de Lionel Scaloni disputará dos encuentros amistosos durante la fecha FIFA de noviembre: el viernes 13 se enfrentará con Uruguay, en Buenos Aires , mientras que el martes 17 jugará ante Costa Rica, en Córdoba . De esta manera, el seleccionado cerrará su calendario anual con dos presentaciones como local. Serán partidos especiales: por primera vez en 21 años, Lionel Messi estará fuera de la órbita del equipo por su propia decisión.

El anuncio se conoció este viernes al mediodía. “La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba”, informó la cuenta de la selección argentina en sus redes y página web. Aunque aclararon: “En las próximas semanas se dará a conocer el horario de cada uno de los encuentros, el inicio de la venta de entradas y la apertura de los procesos de acreditación para los medios”.

El primero de los compromisos tendrá como protagonista a Uruguay, en una nueva edición del clásico rioplatense . El encuentro será en Buenos Aires, aunque todavía no se precisó el estadio que recibirá el partido ni el horario de inicio. Seguramente, será en la Bombonera, donde se enfrentaron por última vez en el país. Ocurrió en las eliminatorias, el 17 de noviembre de 2023, y la selección visitante, dirigida por Marcelo Bielsa en aquel entonces, ganó por 2-0. Fue la primera derrota de Argentina desde que se había consagrado en Qatar.

Ahora llegará con Diego Forlán al mando, en busca de una renovación tras el papelón en el Mundial, donde quedaron afuera en la etapa de grupos. El último enfrentamiento fue triunfo por la mínima para la Argentina, 1-0 gracias al golazo de Thiago Almada, en el estadio Centenario de Montevideo.

Cuatro días después, el martes 17, el seleccionado se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica. Aún no es oficial, se espera que sea en el estadio Mario Alberto Kempes. Será la segunda y última presentación de esta ventana internacional, que marcará el cierre de la actividad del equipo nacional durante 2026.

Actualmente dirigida por Ricardo González , la selección de Costa Rica - número 54 del ranking FIFA - hará una gira por Sudamérica, enfrentando primero a Ecuador en Quito el viernes 13 de noviembre y luego a la Argentina. El último duelo entre ambos fue un amistoso en Los Ángeles el 27 de marzo de 2024, con victoria 3-1 para el equipo de Scaloni. Y la última vez que visitó el país, también fue en Córdoba, en el Kempes , con goleada 3-0 de la albiceleste por la fecha tres de la fase de grupos de la Copa América 2011.

La confirmación de los encuentros llegó después de que se descartara la gira por Asia que la AFA había previsto originalmente para la última fecha FIFA del año. En principio, la selección argentina iba a enfrentar a Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización . Ante ese escenario, los dirigentes argentinos comenzaron a buscar rivales regionales y Uruguay y Costa Rica aparecieron como las principales alternativas.

La incertidumbre sobre la programación ya había sido reconocida por Scaloni en su última conferencia de prensa, después del amistoso ante Benín. “ En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado ”, había señalado el entrenador. Durante las negociaciones también surgieron la Bombonera, el Gigante de Arroyito y el Mario Alberto Kempes como posibles escenarios. Finalmente, la AFA confirmó que los partidos se disputarán en Buenos Aires y Córdoba, aunque todavía no precisó los estadios.

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Fuente: La Nación