Usó bronceado artificial durante 15 años y murió tras desarrollar un cáncer de piel

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Chelsea Tantum, una mujer británica que comenzó a utilizar camas de bronceado artificial a los 15 años, murió a los 30 tras ser diagnosticada con melanoma avanzado. Su caso puso nuevamente el foco en los riesgos de la exposición frecuente a la radiación ultravioleta de estos procedimientos.

Oriunda de Manchester, Chelsea contó que empezó a broncearse como parte de una especie de competencia entre amigas para ver quién conseguía mantener el tono de piel más oscuro durante más tiempo. Según relató, cuando era menor de edad nadie verificó su identidad ni le explicó los riesgos asociados con esta práctica.

A los 28 años recibió el diagnóstico de melanoma, un tipo de cáncer de piel que puede ser agresivo. La enfermedad avanzó rápidamente y, en aproximadamente dos años, se extendió a la columna vertebral, las costillas, la pelvis, los pulmones y el hígado. Semanas antes de cumplir 30 años, también le informaron que el cáncer había llegado al cerebro.

Durante el tratamiento, Chelsea se dedicó a participar en campañas de concientización para advertir sobre los peligros del bronceado artificial. Además, reclamó controles más estrictos en los establecimientos y medidas para impedir que los menores de edad accedan a estos equipos.

Su muerte, ocurrida el 30 de septiembre de 2026, volvió a poner de relieve la importancia de la prevención y de informar sobre los riesgos de la radiación ultravioleta.