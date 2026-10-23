Una mujer fue filmada robando carteras de clientas en dos bares de Córdoba: un mozo se dio cuenta a tiempo y la atrapó

Una mujer fue filmada dos veces esta semana robando carteras en dos bares de Córdoba . En uno de los casos, un mozo logró darse cuenta de la situación a tiempo y, junto a varios clientes, lograron atraparla y recuperar el botín.

Las cámaras de seguridad de los locales gastronómicos captaron imágenes similares, al menos desde el modus operandi de la ladrona. En ambos casos, la mujer ingresó a los bares, buscó a alguna víctima cuya cartera estuviera colgada de su silla, y se sentó a sus espaldas .

Aprovechando las distracciones de las víctimas, que charlaban con sus compañeros de mesa, la delincuente, hizo como que colgaba su saco, pero en el mismo movimiento tomó las carteras ajenas, se levantó y huyó sin dilaciones .

Los dos casos que quedaron grabados fueron el mismo día: el pasado martes. Pero uno de ellos no quedó impune, ya que un camarero notó la secuencia y al ver salir del local a la ladrona salió a perseguirla junto a otros clientes a los que alertó.

La delincuente había tomado la cartera de una trabajadora de la salud que se encontraba tomando café junto a otros colegas. “Me sorprendió porque la señora vino, se sentó sola y salió rápido. Como estaba conversando con otra gente, me acerqué, le pregunté a un cliente y me dijo que no tenía cartera ni mochila. Pero después le pregunté a una parejita y me respondieron ‘sí, me robaron la mochila’. Así que les dije ‘salgamos, ahí salió la señora’ ”, relató Héctor, el mozo que le salvó el día a la víctima del hurto en una entrevista con eldoce.tv .

“La alcanzamos y la pudimos agarrar. La señora nos dio todo . Tenía todo. El chico es abogado y quería denunciarla, llamar a la policía. Pero le dije que no llamara, que era mucho lío que teníamos que hacer”, contó.

Además, Héctor aseguró que no es frecuente que en ese bar, ubicado en el centro de la capital de la provincia, sucedan ese tipo de cosas.

El otro robo, también en el centro de la ciudad, fue en un restaurante de avenida Colón al 200. Allí, la víctima no tuvo la suerte de haber notado la falta a tiempo.

“La misma señora robó el martes pasado en otro restaurante. Lamentamos que nos hemos dado cuenta tarde y tuvo la oportunidad de robar”, le expresó a eldoce la mujer que les compartió las imágenes de la cámara de seguridad.

En ese caso, al salir, la ladrona tomó su teléfono para simular que hablaba con alguien. Se fue caminando y sin problemas.

Un conductor fue agredido por dos cuidacoches en barrio Güemes , en la capital de Córdoba , después de rechazar el pago que le exigían por estacionar su vehículo en la vía pública. La víctima se defendió con un cinturón y los golpeó una y otra vez con el mismo , en un episodio que quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo 911 y que derivó en la intervención policial.

El hecho ocurrió en calle Juan Martín de Pueyrredón al 600 , en uno de los sectores con mayor tránsito peatonal y vehicular de la zona. Los operadores del sistema de vigilancia detectaron la agresión en tiempo real, lo que permitió el despliegue inmediato de un operativo en el lugar. Ambos atacantes fueron localizados y detenidos por efectivos policiales a pocos metros del sitio donde se había desatado la pelea.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho , objetos que habrían sido utilizados por los agresores contra el conductor. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que los dos sospechosos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia .

Fuente: Infobae