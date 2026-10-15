Una joven de 22 años murió en un incendio intencional y su familia pide que se investigue como femicidio

NACIONALES





La investigación por la muerte de Martina Ríos Fernández, de 22 años, en Las Heras, Santa Cruz, dio un giro luego de que las pericias de Bomberos confirmaran que el incendio en el que quedó atrapada fue provocado intencionalmente. A partir de este resultado, la causa pasó a investigarse como homicidio calificado y la familia de la joven solicitará que se contemple la agravante de femicidio.

El incendio ocurrió el domingo alrededor de las 15, en un departamento ubicado en el fondo de una propiedad de la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. La pareja de Martina, Enzo Acosta, de 24 años, logró salir del inmueble, pero sufrió heridas graves y continúa internado en terapia intensiva bajo custodia policial.

Cómo encontraron a Martina

Cuando los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911, encontraron a Acosta fuera del departamento, con dificultades para respirar y asistido por vecinos. Las llamas habían alcanzado la escalera de madera que conducía a la planta alta, mientras que el humo dificultaba el ingreso a la vivienda.

Ante las complicaciones para acceder al interior, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron un candado colocado en una ventana. Una vez dentro, encontraron a Martina sin vida. Durante el operativo también rescataron a varios gatos que vivían con la joven y que habían sufrido quemaduras graves.

En un primer momento, los investigadores debían determinar si el fuego se había originado accidentalmente o había sido provocado. La madre de Acosta había sostenido que la pareja llevaba ocho años de relación, atravesaba un buen momento y que el incendio había sido un accidente. Sin embargo, los resultados de las pericias descartaron esa hipótesis.

La familia pedirá que se investigue como femicidio

Antes de conocerse los resultados de los estudios de Bomberos, los familiares de Martina ya habían manifestado sus dudas sobre las circunstancias del incendio y habían decidido presentarse en la causa mediante su abogado, Alberto Luciani.

En diálogo con Radio LU12 de Río Gallegos, el letrado confirmó que solicitarán que la imputación se agrave y que la muerte de la joven sea investigada como un homicidio calificado por femicidio.

Luciani explicó que todavía deben realizarse distintas medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido. También señaló que podría evaluarse la figura de homicidio con alevosía si se demuestra que la víctima se encontraba en una situación de indefensión y que el responsable se aprovechó de esa circunstancia.

La investigación deberá reunir nuevas pruebas para establecer cómo se inició el fuego, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales.

El novio de Martina sigue internado bajo custodia policial

Mientras avanza la causa, Acosta permanece internado en terapia intensiva debido a las graves lesiones sufridas durante el incendio. El hombre continúa bajo custodia policial y la querella anticipó que solicitará reforzar las medidas de seguridad en el hospital.

Por el momento, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte de Martina y determinar quiénes fueron los responsables del incendio.