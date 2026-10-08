Una estancia de Chubut tenía 3500 ovejas en 2005: hoy sus 7360 hectáreas forman una reserva con más de 3000 guanacos

La estancia San Pablo , ubicada en Chubut, estuvo dedicada durante muchas décadas a la ganadería ovina y también contaba con caballos. Sin embargo, con el paso del tiempo sufrió una impactante transformación, convirtiéndose en un área dedicada a la protección de la naturaleza .

Ubicado en el sudoeste de la Península Valdés, en la costa del Golfo Nuevo, el terreno tiene 7360 hectáreas y, antes de su transformación, llegó a tener unas 3500 ovejas. En la actualidad, es un área protegida con más de 3000 guanacos .

En 2004, la Fundación Vida Silvestre Argentina adquirió la estancia y, en julio de 2005, retiró todo el ganado ovino y equino. A partir de este cambio, se creó la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés , con el objetivo de proteger la flora y la fauna del entorno.

Las construcciones del casco antiguo de la finca fueron adaptadas a la nueva función del predio. Parte del galpón y de la cocina de esquila se transformó en una estación de campo enfocada en el trabajo de investigación del entorno.

Gracias a la salida de las ovejas, distintos tipos de semillas que permanecían en la tierra comenzaron a germinar y, con el paso del tiempo, aumentaron la cobertura vegetal y la diversidad de los pastos .

En el primer relevamiento, se registró que en el terreno había apenas 300 guanacos . Según la fundación, con el paso del tiempo la cifra superó los 3000 animales , gracias a la reproducción y al ingreso de ejemplares de campos vecinos.

Además, el retiro del ganado y la disminución de la caza proporcionaron un entorno apto que facilitó el incremento de los ejemplares. Como si fuera poco, la presencia de hembras reproductoras y una mayor disponibilidad de alimento favorecieron el aumento poblacional.

Más allá de los guanacos, el terreno cuenta con choiques, maras y zorros. También hay más de 60 especies de aves distintas , características de la estepa patagónica, bioma que busca proteger la organización.

De esta manera, una antigua estancia ganadera con ovejas y caballos se transformó en un lugar clave para conservar la biodiversidad y estudiar la recuperación de los distintos ecosistemas patagónicos presentes en Península Valdés.

Fuente: TN