Atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en Posadas: el conductor huyó e investigan si cruzó a Paraguay

Un hombre en silla de ruedas que pedía plata en un semáforo de la ciudad de Posadas , capital de Misiones , murió al ser atropellado por un auto este miércoles por la noche. El conductor, que aún no fue identificado, se dio a la fuga .

El hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad del sistema 911 , tuvo lugar cerca de las 19.30 cerca del cruce de las avenidas Marconi y Mariano Moreno .

El video muestra cómo la víctima, identificada como Plácido Facundo Martínez , que estaba sobre la mitad de la calzada sobre Marconi, avanza lentamente en sentido contrario al tránsito, ayudándose dificultosamente con sus piernas. Hay un auto negro estacionado sobre la mano derecha y un vehículo blanco, lo esquiva cuidadosamente.

En la grabación se ve que el hombre avanza pocos metros más y, por la parte inferior de la imagen, repentinamente, aparece otro auto que lo impacta y lo arrastra varios metros , incluso sobre su propio techo.

Instantes después, el hombre queda tendido en el piso y, a lo lejos, el auto que lo atropelló, no solamente no detiene su andar, sino que sigue su camino . Así finaliza el video difundido que dura unos 20 segundos.

Según reportó Misiones Online, fuentes policiales y judiciales indicaron que el conductor habría escapado rumbo a Encarnación, Paraguay . Su auto tendría patente de aquel país, informaron las autoridades.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de emergencias, quienes encontraron a un hombre tendido sobre el suelo y constataron que se encontraba muerto. Se desconocen detalles del hecho y sus circunstancias "son materia de investigación".

“Yo me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que la silla de ruedas del señor volaba y después vi que el cuerpo del señor estaba tirado”, contó una testigo a Misiones Online. Según información oficial, el cuerpo tenía "múltiples lesiones y una fractura".

“Después de que voló la silla de ruedas, el auto agarró, aceleró más rápido y se fue a la m...”, agregó.

La mujer recordó que la víctima hacía tiempo que pedía dinero en esa intersección y que el hombre decía que tenía tres hijos y una esposa. "Siempre pedía monedas acá, ayudaba, le pedían cosas, é l pagaba el alquiler con la plata que recaudaba acá ”, explicó.

La Justicia ahora ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y se están recopilando testimonios del hecho. La Policía de Misiones trabaja junto la Policía Nacional de Paraguay para confirmar la identidad del agresor y dar con él.

Fuente: Clarín