Una diputada bonaerense del peronismo presentó un proyecto para que le den una pensión vitalicia a travestis y trans que sufrieron violencia institucional

Una diputada bonaerense del peronismo presentó un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que las personas travestis y trans que sufrieron violencia institucional sean beneficiarias de una pensión mensual y vitalicia .

La iniciativa es de la diputada de Fuerza Patria Romina Barreiro, quien sostiene que otorgar la pensión mensual y vitalicia es una forma de afrontar "una deuda histórica y moral" con ese colectivo. "Merece el reconocimiento institucional y social, y que se haga justicia", destacó.

El proyecto cuenta con el respaldo de distintos espacios y, según trascendió, en las últimas horas La Cámpora Diversia se pronunció a favor sus redes, a pesar de que es una iniciativa de una legisladora que responde a Axel Kicillof.

La propuesta que busca avanzar en la Legislatura bonaerense contempla una pensión equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador estatal de la Provincia que recién ingresa a la administración pública y también tendrían cobertura médica de IOMA .

Podrán acceder a ese beneficio quienes tengan más de 40 años y hayan sufrido violencia institucional . La iniciativa da cuenta de detenciones, sanciones o multas por causas relacionadas con su identidad de género o privaciones de la libertad.

"Las bajezas más terribles ocurrieron en las sombras de los calabozos, donde se llevaron a cabo prácticas crueles, inhumanas y degradantes. Muchas personas travestis y trans fueron reducidas a la esclavitud, humilladas y sometidas a la violencia sexual más aberrante, y todo esto perpetrado por agentes del Estado y en dependencias estatales", sostuvo la legisladora al defender su proyecto.

Barreiro, que milita en la agrupación La Eva Perón, también es parte del Movimiento Derecho al Futuro , el espacio que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La propuesta plantea que el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense sería el encargado de aplicar el beneficio y supervisar el funcionamiento.

El proyecto oficialista permite que las pensiones sean compatibles con cualquier otra actividad remunerada o reparaciones o indemnizaciones, pero excluye la posibilidad de recibir el beneficio al mismo tiempo que otra asignación de dinero que responda al mismo motivo y se otorgue a través del Estado nacional, la Ciudad u otra provincia.

"La vida y la existencia misma de estas personas se vieron alteradas continuamente, atento a que no podían llevar a cabo ninguna actividad de la vida en comunidad sin verse amenazadas con la detención y el abuso de autoridad. La sistematicidad que desnudan los prontuarios da una somera idea del nivel de hostigamiento que sufrían las víctimas, quienes atravesaban una cotidianeidad insoportable", destacó Barreiro en declaraciones que publicó la web Diputados Buenos Aires .

Fuente: Clarín