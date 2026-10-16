Un nene de 12 años está grave luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza en el club Lanús

Un nene de 12 años se encuentra internado en grave estado luego de que se le cayera un arco de fútbol en la cabeza en instalaciones del club Lanús. El menor, que está internado en un sanatorio porteño, sufrió un traumatismo severo y con riesgo de vida. Una fiscalía intervino de oficio e investiga el caso como lesiones culposas.

El accidente ocurrió el martes, alrededor de las 13. En el complejo educativo del Club Atlético Lanús , un arco de fútbol se le cayó encima a Bautista, un nene de 12 años, y lo golpeó en varias partes del cuerpo, entre ellas su cabeza.

Policías de la Comisaría 4° de Lanús fueron al lugar y dispusieron el traslado del nene hasta el Sanatorio Güemes, en Palermo, donde permanece desde entonces internado en coma inducido y con "riesgo de vida", según los partes médicos.

Intervino de oficio la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Avellaneda-Lanús e inició una investigación por lesiones culposas.

El caso se dio a conocer en las últimas horas, cuando comenzó a circular en redes sociales una carta de socios de Lanús dirigida al presidente del club, Nicolás Russo. En ese escrito, denunciaron "falta de mantenimiento y de fijación adecuada de las instalaciones", por lo sucedido con el arco. Desde la institución no confirmaron haber recibido la carta.

El caso recuerda al de Joaquín Gatto, el niño de 12 años que murió tras ser aplastado por un arco de fútbol en Junín de los Andes, Neuquén, en enero pasado. Su caso impulsó una ley Joaquín, sancionada hace pocas semanas por la Legislatura bonaerense, y que busca garantizar la seguridad en espacios recreativos, lúdicos y deportivos. Sin embargo, la ley aún no fue reglamentada.

Fuente: Clarín