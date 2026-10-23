Un financista audaz que nunca le soltó la mano al “Chiqui” Tapia

Ariel Vallejo se hizo un lugar el mundo del fútbol de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia . “Somos la billetera del fútbol”, era su slogan favorito. Su acenso vertiginoso en el fue tan pronunciado como su caída. Terminó cerrando todas las sucursales de su financiera y tocó fondo. Pero nunca le soltó la mano al presidente de la AFA. Ni en las charlas más reservadas.

LA NACION reveló el caso de Vallejo hace casi un año, el 2 de noviembre de 2025 . En ese momento, solo tenía una causa judicial en el fuero Penal Económico por una financiera denominada Centro de Inversiones Concordia. A partir de ese momento, se multiplicaron los expedientes y las denuncias. El financista llegó a esta investigando en una docena de expedientes y en la mira del Banco Central.

Vallejo arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados. Su negocio explotó durante la pandemia. En menos de cinco años, abrió más de veinte locales, especialmente en la zona Sur del Gran Buenos Aires.

Para expandir su marca usó al fútbol como pocos. Su marca llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y terminó en la camiseta de varios equipos como Racing, Banfield, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley , entre otros.

A Tapia lo conoció en diciembre de 2022. Argentina acababa de ganar la Copa del Mundo de Qatar y el país era un festejo. El primer contacto fue a través del presidente de Morón, Gabriel “Conejo” Mansilla. “Te voy a ayudar para que tengas más visibilidad”, le prometió el mandamás del fútbol argentino en la primera charla. A partir de ese momento, Vallejo usó el nombre y la imagen de Tapia para abrirse puertas en el mundo del fútbol.

“Me sacaba una foto con el Chiqui y me llamaban todos”, admitió en más de una charla reservada. Sur Finanzas se transformó en sponsor pero también en prestamista de los clubes.

San Lorenzo es un caso especial. Ese club recibió más $1600 millones de préstamos en distintas transferencias y unos $300 millones por los derechos de TV , según un documento elaborado por autoridades del club. Por uno de esos préstamos, de $477 millones, Sur Finanzas obtuvo una ganancia de $22 millones en apenas 18 días. En total, siempre según documentos oficiales, los intereses por refinanciación de todos los acuerdos ascendieron a más de $117 millones.

En la lista de los préstamos también aparecieron otros clubes como Argentinos Juniors Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew .

En su momento de mayor esplendor, coqueteó con la política y hasta llegó a soñar con una candidatura a intendente de Lomas de Zamora . “¡Feliz día compañeros! Peronistas somos todos, solo falta que lo descubran", posteó el último 17 de octubre.

Su acenso se interrumpió a fin del año pasado, con allanamientos, embargos, y una multiplicación de causas judiciales que lo obligaron a cerrar las puertas. En la intimidad se quejó por la falta de apoyo del presidente de la AFA, pero nunca le soltó la mano. “ Para mí es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino”, llegó a decir en una entrevista con LN+ antes del último Mundial.

En cambio, se enfrentó a otros dirigentes cercanos a Tapia. El grupo de los “secanucas”. A ese grupo apuntó Vallejo cuando habló de “traidores”. “Algunas personas son leales contigo debido a los intereses que tienen. Una vez cambien esos intereses también lo hará su lealtad”, fue otra de las frases que utilizó para mandar mensajes desde su cuenta de WhatsApp.

En los últimos días, Vallejo había levantado nuevamente el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas . “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista en sus redes sociales el 1 de octubre.

Horas después, el nuevo juez de la causa principal, Tomás Rodríguez Ponte , ordenó una batería de medidas de prueba y otra vez lo puso contra las cuerdas. “Ya le había avisado a la familia que lo podían detener”, contó una fuente que tiene acceso a su círculo íntimo.

Fuente: La Nación