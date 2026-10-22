Un empresario volcó con su auto deportivo y murió en la misma ruta en la que había fallecido su padre hace 7 años

Un empresario de 38 años murió este miércoles al mediodía en Tierra del Fuego luego de que su auto deportivo volcara a gran velocidad y diera varios tumbos en la Ruta Nacional 3 . El hecho ocurrió en la misma ruta donde siete años antes había muerto su padre , atropellado por un auto cuando viajaba en su moto.

La víctima fue identificada como Santiago Felipe Fiocchi , dueño de una empresa de maquinaria agrícola y pesada de Tierra del Fuego. De acuerdo a lo informado por medios locales, perdió el control de su Toyota 86 blanco, dio varios tumbos y terminó a casi 100 metros de la calzada , lo que hace estimar que venía a gran velocidad. El vehículo quedó tumbado, apoyado del lado derecho contra el piso.

Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, a las autoridades les sorprendió la trayectoria que hizo el vehículo ya que se encuentra en una zona de tramo recto. En el pavimento quedaron las huellas de una frenada y el posterior desvío.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 2.867, al sur de Río Grande , cerca del ingreso a la estancia San Luis. Fiocchi circulaba en sentido norte-sur.

En esa zona de la Patagonia sur es habitual que los conductores se crucen con guanacos en el camino, aunque los rescatistas no vieron animales afectados cerca del lugar del hecho , informó el medio Resumen Policial . Otra posibilidad que se barajó fue la de que el conductor haya usado el celular, pero en esa zona no hay señal.

Cuando llegó el equipo de emergencias encontró al conductor adentro del vehículo, con el cinturón de seguridad puesto, y sin acompañantes . Además, los airbags del vehículo estaban activados. Estiman que su destino final era la localidad de Tolhuin.

Fiocchi era el dueño de Patagonia Maquinarias , una red de concesionarias de maquinaria agrícola y pesada con sede en Río Grande que opera en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Había heredado el control de la empresa tras la muerte de su padre, en 2019, también en un accidente trágico .

En mayo de 2019, Pablo Fiocchi, de 60 años, circulaba en moto por la zona urbana de Campamento YPF cuando un Volkswagen Suran lo embistió al salir de una obra en construcción . De acuerdo a información del Diario del Fin del Mundo , el motociclista intentó esquivar al auto, pero impactó contra la parte delantera izquierda del automóvil.

Tras ese contacto, la motocicleta cambió de carril y chocó de frente con un Peugeot 207 que circulaba por la otra vía. Pablo Fiocchi salió despedido y sufrió heridas que le provocaron la muerte.

Tras la partida del dueño de la empresa, Santiago asumió la dirección de la compañía familiar a los 31 años, con sus hermanas trabajando al frente de otras áreas. La firma comercializa equipos de la marca John Deere en el sur argentino.

Fuente: Clarín