Un adolescente le robó el auto a su papá para salir con amigos, chocó contra un vehículo estacionado y escapó: hubo dos heridos

Un adolescente de 17 años protagonizó un brutal accidente en Villa Elvira, La Plata, cuando se llevó el auto de su padre sin permiso para salir con amigos, chocó contra una casa y se escapó dejando el vehículo en el lugar.

El episodio ocurrió pasadas las 20 del domingo en la calle 609, entre 122 bis y 123. El joven, acompañado por otros tres adolescentes, perdió el control del vehículo modelo Toyota Corolla e impactó contra un Peugeot 206 que estaba estacionado frente a una casa.

Dentro de ese auto había dos adultos, de 29 y 34 años, que sufrieron golpes leves. Según el dueño de la casa, no hubo heridos de gravedad.

Tras el impacto, el adolescente y sus amigos huyeron y el auto quedó accidentado en plena calle. Minutos después, el padre del joven llegó al lugar del choque y fue agredido por algunos de los vecinos, por lo que debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las imágenes difundidas por la policía mostraron los severos daños en ambos vehículos, especialmente en el Toyota Corolla, que terminó volcado y prácticamente destruido.

Según informó el diario 0221 , la Policía Bonaerense logró identificar rápidamente al adolescente involucrado. La causa quedó bajo la carátula de “lesiones culposas” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos del Departamento Judicial de La Plata.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Decimosexta, que secuestró ambos autos y tomó las declaraciones testimoniales correspondientes para avanzar en la investigación.

Fuente: TN