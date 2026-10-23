Un adolescente fue atacado con un cuchillo en una secundaria de Catamarca

Un padre denunció ante la Policía que su hijo de 17 años fue herido con un arma blanca dentro de la Escuela Secundaria N° 53 de Villa El Alto , en el departamento El Alto , provincia de Catamarca . La presentación sitúa el episodio el miércoles 21 de octubre y atribuye la agresión a otro alumno del mismo establecimiento.

El denunciante, según informó el portal Catamarca Actual , afirmó que se enteró de la situación cerca de las 10 de la mañana, mientras trabajaba. Según relató en la denuncia, un familiar le comunicó que su hijo había sufrido lesiones y que debía conocer lo ocurrido en la institución educativa.

El caso incluye cuestionamientos del padre a la respuesta de las autoridades escolares. En su exposición ante la Policía, sostuvo que no recibió información inmediata sobre el hecho y que los directivos identificados en la denuncia no se acercaron al hospital para conocer el estado de salud del adolescente.

De acuerdo con el escrito presentado por el padre, el estudiante sufrió heridas en el sector de las costillas del lado izquierdo, en la región parietal izquierda y en el cuero cabelludo . La denuncia menciona que las lesiones se produjeron durante un episodio que habría tenido lugar dentro de la Escuela Secundaria N° 53 .

El padre señaló que el supuesto agresor sería un alumno del mismo colegio . Esa identificación forma parte de la denuncia policial y deberá ser objeto de las actuaciones que correspondan para establecer las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran surgir.

Por tratarse de estudiantes menores de edad, cualquier avance sobre el caso requiere resguardar la identidad de los involucrados. La información conocida hasta el momento proviene de la presentación realizada por el padre del joven lesionado.

Además de describir las lesiones y señalar a otro estudiante como presunto agresor, el padre incluyó un planteo específico contra integrantes de la conducción escolar. En el escrito identificó a directivos de apellidos Arancibia y Díaz .

El hombre expresó que ninguno de ellos se presentó en el hospital para interiorizarse sobre el estado de salud del menor . También manifestó su disconformidad por la falta de comunicación que, según su versión, existió luego del episodio denunciado.

En su presentación , solicitó que se adopten las medidas pertinentes respecto de la actuación de las autoridades del establecimiento. El pedido se concentra en determinar cómo respondieron los responsables de la escuela tras conocer que uno de sus alumnos había resultado herido.

La investigación deberá establecer si el hecho ocurrió en el horario de clases, en qué sector de la institución se produjo y cuál fue la participación de cada una de las personas mencionadas. También deberá determinarse el alcance de las lesiones informadas por el padre y las circunstancias en las que el adolescente recibió atención médica.

Hace tan solo unas semanas, balearon a un adolescente en Pilar, provincia de Buenos Aires. El episodio comenzó con disparos efectuados desde motocicletas en la intersección de Salas y Chutro . La víctima recibió una herida de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, donde permanecía a la espera de una intervención quirúrgica, según la información suministrada en la investigación.

La secuencia activó un operativo policial que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y allanamientos en distintos domicilios de Garín . En los procedimientos, los investigadores secuestraron una motocicleta que habría sido empleada en el ataque, una pistola calibre .380 con la numeración eliminada, municiones y prendas que habrían sido utilizadas por uno de los sospechosos.

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario , varios individuos circulaban en motocicletas cuando efectuaron una serie de disparos y luego se retiraron del lugar.

Vecinos de la zona alertaron sobre la situación a través del sistema de emergencias 911. Tras el aviso, concurrieron agentes de la Comisaría Pilar 7ª y del Comando de Patrulla Pilar, quienes preservaron el sector y realizaron las primeras tareas en el lugar.

Fuente: Infobae