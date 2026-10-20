Última semana del juicio por la muerte de Maradona: empiezan los alegatos de las seis defensas y se acerca el veredicto

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su última semana de audiencias con los alegatos de las seis defensas. Desde este martes y hasta el jueves, los abogados de los acusados expondrán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en la etapa final del proceso.

La actividad comenzará este martes con los alegatos de las defensas de Carlos Díaz, el psicólogo que atendía al exfutbolista, y Agustina Cosachov, la psiquiatra que formaba parte del equipo médico que lo asistía.

El miércoles será el turno de los abogados de Nancy Forlini, la médica que coordinaba la atención domiciliaria de Maradona, y Leopoldo Luque, su neurocirujano personal.

Por último, el jueves expondrán las defensas de Ricardo Almirón y Mariano Perroni, los dos integrantes del equipo de enfermería que estaban vinculados con el cuidado del exfutbolista.

Con estas presentaciones terminará la ronda de alegatos de las partes, después de las exposiciones de las querellas, que plantearon sus posiciones sobre las responsabilidades penales de los acusados y los pedidos de pena correspondientes.

El proceso busca determinar las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria.

La última semana de audiencias será determinante para conocer los argumentos con los que cada defensa buscará responder a las acusaciones y definir la estrategia de sus representados de cara a la resolución del tribunal.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron las siguientes condenas para los imputados:

La fiscalía pidió condenas por homicidio simple con dolo eventual para Luque, Forlini y Cosachov. En tanto, acusó a Díaz, Almirón y Perroni por homicidio culposo.

Eduardo Ramírez (representa a Diego Maradona Junior)

Además, Ramírez pidió que Luque, Cosachov y Forlini queden detenidos de manera inmediata en caso de que el tribunal dicte un veredicto condenatorio.

Fernando Burlando (representa a Dalma y Gianinna Maradona)

Para Luque, Forlini, Cosachov y Díaz, Burlando pidió condenas por homicidio simple con dolo eventual. Para Perroni y Almirón, por homicidio culposo.

Pablo Jurado (representa a las hermanas de Maradona)

Félix L’Infante (representa a Jana Maradona)

Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona)

El médico clínico Pedro Di Spagna quedó al margen de las acusaciones en el juicio. Ni la fiscalía ni las querellas que representan a la familia del Diez pidieron una condena en su contra y solicitaron su absolución, al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad en el fallecimiento del exentrenador. De esta manera, se convirtió en el único de los siete imputados que no recibió pedidos de condena.

Fuente: TN