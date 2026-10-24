Última encuesta de las elecciones en Brasil: anticipan que Lula y Flavio Bolsonaro salen 46 a 47

Los comicios que se celebran en Brasil este domingo 25 de octubre , y corresponden a la instancia de balotaje, indican que se tratará de una contienda voto a voto , por lo que resulta importante conocer la última encuesta de las elecciones en Brasil .

Las consultoras que miden la intención de voto de los brasileros muestran una diferencia de un punto , según la consultora; y en todos los casos el referente conservador Flavio Bolsonaro se ubica en primer lugar y el actual mandatario Lula da Silva, segundo.

De acuerdo al último trabajo de Datafolha , encargada por el diario O Globo y Folha de Sao Paulo, y difundida este jueves 22 de octubre , indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 47% y Lula da Silva el 46% , en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto , y el 5% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Esta ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar una ganador claro en el relevamiento, una tendencia que ya se venía repitiendo en los estudios de opinión de los últimos días.

Sobre la metodología, Datafolha subrayó que la encuesta se realizó a través de 2520 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 20 y el 22 de octubre . El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

En tanto, la consultora Quaest , difundió su sondeo el miércoles 21 de octubre , donde indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 45% y Lula da Silva el 44%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

En este estudio, la diferencia entre los candidatos también es de un punto , y el 9% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Esta consultora fue la única que anticipó el resultado en primera vuelta en la que Bolsonaro se posicionó en primer lugar. A diferencia de los otros estudios, las entrevistas de este instituto exhiben una diferencia de cinco puntos .

Fuente: La Nación