Tres jóvenes murieron atropellados por una camioneta mientras cambiaban una rueda en la Ruta 65

Tres jóvenes murieron tras ser atropellados por una camioneta mientras intentaban cambiar una rueda pinchada al costado de la Ruta Provincial 65 , en la provincia de Santa Fe .

El grupo viajaba en un Renault 9 junto a otros dos amigos, cuando tuvieron que parar en el tramo que une la localidad de Monje con Díaz, en el departamento de San Jerónimo , para poder reemplazar el neumático.

Mientras los cinco jóvenes se encontraban al costado del camino, una Ford Ranger conducida por un hombre que iba solo impactó contra el auto y los atropelló . El choque provocó la muerte inmediata de tres de los ocupantes del Renault.

Los otros dos jóvenes que iban en el auto resultaron heridos y fueron trasladados al SAMCo de San Genaro para recibir atención médica. Uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. El conductor de la camioneta también fue asistido por lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Colman (26 años) y Agustín Colman (29 años), hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez , de la localidad de Barrancas.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz , el Comando Radioeléctrico de San Genaro , la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones , junto a un médico criminalístico.

El conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado. Se investiga si circulaba con exceso de velocidad y cómo fueron las circunstancias del accidente.

Fuente: TN