Trasladaron al 93% de los presos de Devoto y la cárcel quedó semi vacía para la visita del papa León XVI

La cárcel de Villa Devoto quedó cerca de ser desalojada luego de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) trasladara a 1.400 detenidos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz . La cifra equivale a más del 93 % de los alrededor de 1.500 internos que estaban alojados en el penal porteño antes del inicio del operativo, el domingo 11 de octubre. Los restantes permanecerán en el penal hasta la visita del papa León XVI , quién se espera que recorra el predio en el marco de su viaje previsto para noviembre.

La mudanza forma parte de la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de desafectar a Devoto como establecimiento penitenciario y poner en funcionamiento el nuevo complejo de Marcos Paz. En las primeras 48 horas, el despliegue había movilizado a 609 personas, el 40 % de la población carcelaria, según supo Infobae .

El traslado quedó bajo la coordinación del SPF y de un Comando Unificado Federal. El dispositivo reunió a cerca de 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Cada contingente se organizó a partir del perfil criminológico de los internos y de una evaluación de riesgos. Antes de salir de Devoto, los detenidos pasaron por controles sanitarios y fueron identificados con pulseras de código QR. Además, se prepararon unos 3.000 bolsones precintados para las pertenencias personales .

Los vehículos penitenciarios recorrieron unos 55 kilómetros entre ambos establecimientos, con monitoreo satelital, convoyes custodiados y cortes de tránsito en los alrededores del penal porteño. El Gobierno también instaló 224 teléfonos públicos en la nueva cárcel y habilitó canales de consulta para las familias.

El nuevo establecimiento está ubicado en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad. Su capacidad es de 2.232 internos, de acuerdo con los datos difundidos sobre la obra.

La construcción había sido prevista en un convenio firmado en 2018 entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La apertura estaba proyectada para 2020, pero los trabajos permanecieron paralizados durante cinco años. La obra se reactivó en diciembre de 2024, cuando la Ciudad adjudicó su terminación a la empresa CRIBA SA por $ 96.984,8 millones.

Una vez que Devoto quede sin internos, el plan oficial contempla trasladar también a unos 350 detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad .

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un hábeas corpus colectivo por las condiciones en las que se iniciaron los movimientos. El organismo cuestionó la falta de aviso previo a familiares, defensas y entidades de control, además de advertir sobre la continuidad de los estudios de quienes cursaban carreras en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII.

El juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone rechazó el planteo. Luego, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Los camaristas reconocieron que no se había respetado el protocolo de comunicación previa, aunque consideraron que una eventual vuelta de los trasladados a Devoto podía empeorar sus condiciones de detención.

La Cámara dispuso que, de ahora en adelante, el SPF informe cada traslado a los jueces y las defensas con 72 horas de anticipación . También ordenó permitir el acceso inmediato de la PPN para que pueda monitorear la situación en el nuevo establecimiento.

El terreno de la cárcel porteña ocupa unas 4,6 hectáreas entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá. El dominio del predio corresponde al Estado nacional.

El convenio de 2018 contemplaba destinar el 65 % de esa superficie a espacios verdes y públicos y el 35 % a viviendas. Cualquier modificación de ese esquema requerirá tratamiento en la Legislatura porteña.

El lugar también tiene sectores con valor histórico y de memoria: Devoto alojó a presos políticos durante la última dictadura y fue escenario de la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978. En los próximos días, está previsto que sea visitada por el Papa León XIV en su viaje a Argentina.

Fuente: Infobae