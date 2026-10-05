Trasladan a Pity Álvarez desde una clínica de salud mental para una pericia clave

La sede del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación será este lunes el escenario donde se comenzará a definir el futuro judicial de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54): una junta de peritos analizará el estado del músico para determinar si está en condiciones psíquicas de seguir siendo juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) , cometido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Mientras tanto, "Pity" fue trasladado este viernes desde el Hospital Tornú, donde permaneció internado dos semanas en el área de terapia intermedia, a la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, donde ya estuvo internado entre fines de 2021 y mediados de 2023.

En la última audiencia del debate contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, ordenaron nuevas pericias para Álvarez luego de una serie de episodios, tanto dentro como fuera del proceso, en los que se descompensó.

“Corresponde ordenar un nuevo informe interdisciplinario con el fin de establecer si puede continuar sometido a un proceso penal para que se garanticen sus derechos” , explicó el juez Goerner.

Este nuevo informe lo llevarán a cabo desde este lunes a las 13 los integrantes del Cuerpo Médico Forense, en su sede de la calle Lavalle 1429, más precisamente en el piso 11.

La fiscalía, a cargo de Sandro Abraldes, solicitó que, dentro de las posibilidades, sean los mismos especialistas en psiquiatría y psicología que ya evaluaron al paciente y que determinaron que tenía capacidad cognitiva para iniciar el juicio.

Por el lado de la defensa, comandada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron como peritos de parte a los legistas Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Estos profesionales de parte firmaron un informe de 37 páginas que fue presentado en la Justicia Civil, más precisamente en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 4, y por el que dispuso la internación forzosa del músico por un plazo no mayor a los 90 días.

La pericia oficial tiene como objetivo definir si "Pity" Álvarez está en condiciones de afrontar la última parte del juicio que lo tiene como imputado del crimen de Díaz. Es decir, si comprende lo que sucede en la sala de audiencias.

Los jueces habían comunicado que no era necesaria la presencia del músico en el debate, salvo para la etapa de alegatos y sentencia, pero sus abogados, en una defensa casi "espartana" –como ellos definieron- solicitaron en cada jornada la suspensión del juicio al considerar que si Álvarez no está presente está condicionado su derecho de defensa.

“Como ocurre en el juicio por la muerte de (Diego Armando) Maradona, acá los médicos deberán dar explicaciones . Tanto los profesionales del Cuerpo Médico Forense que lo entrevistaron en febrero como los del Hospital Tornú deben explicar cómo llegaron a conclusiones tan distintas. Puede haber una diferencia de negro a gris, pero no de negro a rojo. Los criterios profesionales pueden discutirse, pero las discrepancias en los estudios y en sus interpretaciones necesitan una explicación fundada”, explicaron a Clarín desde la defensa de "Pity".

Los abogados también cuestionaron las circunstancias del traslado desde el Tornú. “Entendemos que quisieron sacarse de encima a Cristian por ser un paciente complejo. Tenerlo allí era, para ellos, una ‘bomba de tiempo’, y por eso no fue difícil que aceptaran su traslado”, afirmaron.

La defensa denunció que someter a Álvarez a un juicio sin que se encuentre en condiciones de afrontarlo podría poner en riesgo su salud y su vida, y constituir una “tortura psíquica”.

Queijeiro y Baños expresaron que están a la espera del resultado del nuevo informe -que no se conocerá el mismo lunes- para continuar con las denuncias y las acciones administrativas, civiles y penales contra los profesionales del Cuerpo Médico Forense y del Hospital Tornú cuya actuación cuestionan.

Además de la pericia a realizar por los profesionales de la salud, la fiscalía general a cargo de Abraldes solicitó al tribunal que se incorporen tres entrevistas que realizó Álvarez desde finales de agosto a la fecha.

La primera es una nota del 26 de agosto donde una periodista lo entrevistó en la antesala del tribunal, mientras se desarrollaba el juicio.

La segunda corresponde al 2 de septiembre, cuando "Pity" habló a la salida del Hospital Fernández , donde había sido derivado cerca del mediodía tras una descompensación en la sala de audiencias.

La última nota que pidió el fiscal que se tome en cuenta fue la realizada por Moria Casán el 29 de septiembre. En esa fecha el músico estaba internado en el Tornú.

Un día antes, mientras se desarrollaba la anteúltima audiencia, "Pity" intentó escaparse del Tornú luego de una crisis nerviosa al enterarse de que lo querían trasladar a una sala común, tras un pedido "muy urgente" del tribunal para pedir que siga las declaraciones de los testigos vía remota, algo solicitado por sus abogados ante el tribunal.

En un momento, "Pity" salió hasta la entrada del lugar. Quiso romper los vidrios de un auto para abrirlo y escaparse. Lograron frenarlo y amagó con volver a entrar al hospital.

"Me tengo que reunir con el 'Chiqui' Tapia" , gritaba "Pity", totalmente hundido en una crisis nerviosa.

En la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez Congiú discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque el “Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero este sacó una pistola calibre .25 y le disparó en la cara a la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado -muerto- en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiú escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo. Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

El músico estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

"Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo” , le dijo a la prensa, antes de quedar detenido.

“Lo maté porque era entre él y yo”, dijo el músico Cristian "Pity" Álvarez antes de entregarse en la comisaría 52 por el asesinato de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

El artista pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín