Elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura: de los candidatos de Karina al peso de la lista apoyada por Angelici

En una elección "de aparatos", según describen en el Gobierno al hacer referencia a los que se cimentaron bajo la sombra del operador judicial radical Daniel Angelici y del peronista Juan Manuel Olmos , el 20 de octubre se realizarán los comicios para elegir a cuatro representantes "de los abogados" en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que selecciona y sanciona a los jueces.

El oficialismo hasta el momento solo tiene en ese cuerpo, que preside el cortesano Horacio Rosatti, al viceministro de Justicia, Santiago Viola , de extrema confianza de Karina Milei, como representante del Ejecutivo. En el Gobierno se hicieron eco de las críticas de otro integrante del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz , que cuestionó este viernes el actual sistema de selección de magistrados y reclamó cambios en el mecanismo que utiliza el Consejo, como la alta valoración a las entrevistas personales de los candidatos.

Como sea, el próximo 20 de octubre los abogados con matrícula federal activa de todo el país votarán para renovar sus cuatro representantes de la Magistratura para el período 2026-2030.

El concejal de Vicente López, Luis Palomino , encabeza la lista de LLA en las elecciones del martes 20. Empujado por el armador bonaerense Sebastián Pareja , este sábado declaró que "todos sabemos que los concursos son amañados. Al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici", en una jornada organizada por la Corte Suprema de Mendoza. En segundo lugar de esa nómina se ubica Valeria Fredes que, impulsada por Lule Menem , viene de desempeñarse como vicepresidenta del INTI. Si la lista oficialista quedara en tercer lugar, podría ingresar al cuerpo por cupo femenino.

En los corrillos de los colegios de abogados, pica en punta para quedarse con los comicios la lista que postula a Alberto Biglieri como primer candidato. En ese armado confluyen sectores de la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y dirigentes vinculados al radicalismo porteño. Allí tiene influencia Angelici, expresidente de Boca y dirigente de peso en la UCR de la Ciudad.

Por otra parte, Fernando Levene, ex presidente del Colegio de Abogados platense, encabeza una lista impulsada por rector de la universidad nacional de Lomas de Zamora , Diego Molea pero también por el senador radical Maximiliano Abad . De hecho, la segunda candidata en esa nomina es Sandra París , que fue diputada bonaerense radical pero también apareció mencionada en 2023 con el escándalo "Chocolate Rigau" -el dirigente peronista que extraía dinero de 48 contratados de la Legislatura bonaerense- ya que en esa época fue prosecretaria administrativa de la Cámara de Diputados provincial y también habría estado vinculada a uno de los socios del estudio que defendió al sospechado puntero platense.

En tanto, Itatí Demarchi lidera la lista que tiene el apoyo de Olmos, referente judicial del PJ y auditor general de la Nación, y de espacios como la agrupación "Por más Abogacia" del Colegio Público de Abogados de CABA. En el segundo lugar de esta nómina se encuentra Jorge Rizzo , actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio del acelerado proceso de designación de jueces que lleva adelante el Ejecutivo, con el ministro Juan Bautista Mahiques como factótum de esta avanzada, la compulsa en la Magistratura se cruza, además, con la discusión por la modificación del mecanismo para seleccionar magistrados.

La Corte Suprema propuso cambios al reglamento de concursos y el tema generó diferencias dentro del cuerpo. Molea cuestionó en la citada jornada mendocina que el proyecto sea aprobado sin una discusión amplia y planteó incluso el interrogante sobre hasta dónde puede avanzar la Corte en una materia que corresponde a la Magistratura.

El académico adelantó que no acompañará una aprobación automática del nuevo reglamento y destacó que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Rosatti, también sostuvo que la propuesta debe ser debatida. Por el contrario, Rozenkrantz y el tercer cortesano, Ricardo Lorenzetti , se mostraron a favor de los cambios.

La discusión no es menor. El Consejo interviene en los concursos y elabora las ternas de candidatos para ocupar juzgados federales y nacionales, además de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y participar en los procesos que pueden derivar en su remoción.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín