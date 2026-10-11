Tras su viaje con Milei a París, Rogelio Frigerio ratificó su apoyo a eliminar las PASO

Luego de viajar con el presidente Javier Milei a París para la "Argentina Week", Rogelio Frigerio ratificó su apoyo para el proyecto de reforma electoral de La Libertad Avanza, que busca eliminar las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas de 2027 .

"Yo creo que no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya 5 veces , 5 domingos del 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60% en una", afirmó en diálogo con radio Splendid.

El gobernador de Entre Ríos habló del momento complejo que atraviesa el país y sostuvo, en ese marco, que es una exageración obligar a la ciudadanía a votar cinco veces el próximo año.

"Si podemos evitar que la gente vote 5 veces en un año y que los partidos políticos resuelvan, por lo menos en esta vez, de manera autónoma qué candidatos van a presentar, es algo que amerita poner arriba de la mesa, por lo menos", agregó.

Frigerio, junto a otros gobernadores, vienen dialogando sobre el proyecto para eliminar las PASO con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, delegados de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Tuve la oportunidad de hablarlo con el Jefe de Gabinete desde el punto de vista personal. Yo creo que hay chances de avanzar en una discusión de la ley electoral en un contexto complejo para la Argentina, pero sobre todo también para la política", contó.

En medio del debate sobre las generales de octubre, ya son 20 las provincias que ratificaron el desdoblamiento de sus comicios, entre las que se encuentra Entre Ríos.

"Hay otras cuestiones que se empiezan lentamente a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el gobierno. Así que yo creo que también eso forma parte de una discusión y me parece que se van a ir destrabando ambas cosas a la vez. Es una suposición", sostuvo.

Fuente: Clarín