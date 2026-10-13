Tragedia: Un trabajador rural murió sepultado por maíz dentro de un silo

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Un trabajador de 32 años murió este lunes luego de quedar atrapado bajo una gran cantidad de maíz mientras realizaba tareas dentro de un silo en la localidad de Roberts, partido bonaerense de Lincoln.

La víctima fue identificada como Fernando Fernández, quien trabajaba en una planta cerealera ubicada en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano, dentro del predio ferroviario de la localidad.

Según las primeras averiguaciones, el operario se encontraba trabajando en el interior del silo cuando intentó destrabar una boquilla y fue alcanzado por una gran cantidad de cereal que lo dejó atrapado.

Tras el alerta, efectivos de la Subcomisaría de Roberts y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y desplegaron un operativo para rescatarlo.

Una vez que lograron retirarlo, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal de Lincoln, donde ingresó sin signos vitales.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y la investigación busca determinar cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades penales.

Fernández vivía en Roberts junto a su familia y tenía dos hijos pequeños, de 5 y 2 años. Su muerte generó conmoción en la comunidad.