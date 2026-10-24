Tragedia en el río Bermejo: hallaron el cuerpo de un pescador que había desaparecido

Finalmente, encontraron el cuerpo de Marcos Santos Salto , de 32 años, alrededor de las 13 en la costa formoseña del río Bermejo . Salto había sido visto por última vez el 22 de octubre, cuando ingresó al agua para pescar junto a un grupo de hombres, en la zona chaqueña de la localidad de Pampa del Indio .

El hombre no volvió a salir del río. Nunca se supo cuánto tiempo permaneció en el agua, ni las circunstancias en las que el grupo advirtió que no había regresado. Tampoco se informaron detalles sobre el punto exacto donde Salto ingresó al Bermejo.

A partir de ese momento, policías, bomberos y otras fuerzas desplegaron rastrillajes en la zona para encontrarlo.

El hallazgo ocurrió después de varios operativos de búsqueda. El de este sábado se reanudó a las 8, con recorridas por agua a bordo de la lancha policial. Durante estas tareas, los equipos habían inspeccionado un tramo de aproximadamente 7 kilómetros de costa.

Los procedimientos reunieron a efectivos policiales, personal de la División Bomberos, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de la localidad . La búsqueda incluyó el apoyo aéreo de drones, además del trabajo de los agentes en el terreno. También participan bomberos de Juan José Castelli, quienes se sumaron con una embarcación liviana tipo kayak para recorrer las orillas del río.

El cuerpo fue localizado del lado formoseño del Bermejo , el río que marca parte del límite entre las provincias de Chaco y Formosa.

El río donde encontraron sin vida a Salto atraviesa un territorio donde el cauce cambia con las estaciones y el aumento del caudal . El Bermejo nace en la Sierra de la Victoria, en el departamento boliviano de Tarija, y recorre 1.450 kilómetros hasta desembocar en el río Paraguay. Su cuenca, que es compartida por Argentina y Bolivia, abarca 123.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 16.000 están en territorio boliviano.

El Bermejo puede elevar su altura en pocos días en la zona del Parque Nacional El Impenetrable y, durante las lluvias en la cordillera, el agua se extiende sobre las planicies del Chaco. En las crecidas, el río arrastra ramas y troncos que quedan depositados en bancos de arena o en puntos de resistencia.

Según la información oficial, el nivel del Bermejo tuvo una leve creciente de aproximadamente 15 centímetros este sábado, en comparación con la jornada anterior.

Después del hallazgo del cuerpo de Marcos Santos Salto, la Fiscalía en turno intervino a las autoridades judiciales de Formosa. Policías y bomberos realizaron las actuaciones en el sitio donde fue encontrado el cuerpo y lo entregaron a la unidad policial.

Fuente: Infobae