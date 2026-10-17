Top 14 de la URBA: Hindú se clasificó, SIC quedó afuera y Los Matreros descendió

El Top 14 de la URBA llegó al final de su etapa regular con las últimas definiciones de cara a los playoffs. Hindú se impuso por 68-33 ante Atlético del Rosario y se aseguró su regreso a las semifinales después de dos temporadas de ausencia. SIC , pese a su amplia ventaja de 48-25 sobre Buenos Aires Cricket & Rugby , necesitaba una derrota del conjunto de Don Torcuato y quedó afuera, algo que no sucedía desde 2018. CASI , por su parte, superó por 22-14 a Alumni y terminó segundo.

En la lucha por la permanencia, Los Matreros perdió por 43-36 frente a Belgrano Athletic , y descendió a la primera A, en la que acompañará a Champagnat , que cayó ante Los Tilos por 59-24 . En tanto, La Plata aseguró su permanencia con un 36-3 contra Regatas Bella Vista . A su vez, Newman recibió a CUBA y la cuestión terminó en empate en 21 .

Consecuentemente, quedaron definidos los cruces de las semifinales: Newman , líder de la etapa regular, se enfrentará con Alumni , el cuarto , el viernes 30 de octubre a las 20.10 , mientras que CASI , el segundo en la tabla, se medirá con Hindú , el tercero , el sábado 31 a las 17.10 . Ambos encuentros se desarrollarán en la Catedral del rugby, la cancha del Club Atlético de San Isidro.

Hindú volvió a las semifinales después de dos temporadas de ausencia gracias a la sobre Rosario en Don Torcuato. El equipo local tuvo que superar un comienzo complicado: se fue al descanso en desventaja por 21-19, después de un primer tiempo parejo en el que el Plaza le presentó una dura resistencia. Pero la segunda mitad fue completamente distinta. Hindú elevó su nivel, encontró espacios y pasó por encima a su rival con una producción ofensiva contundente.

Pascal Senillosa fue una de las figuras, con tres tries , en una actuación que también tuvo como protagonistas importantes a Sebastián Cancelliere , autor de dos conquistas , y a Agustín Capurro , Nicolás D’Amorim y Bautista Farisé . El Elefante transformó un partido que parecía difícil en una victoria de enorme autoridad y aseguró su regreso a la etapa decisiva del campeonato.

SIC cumplió con su parte, pero dependía de un resultado que nunca llegó. Venció con bonus a Buenos Aires, pero la goleada de Hindú lo dejó fuera de las semifinales. Marcos Piccinini anotó dos tries en la primera mitad, que terminó 20-13, y en la segunda SIC amplió la diferencia con conquistas de Ignacio Bottazzini , Andrea Panzarini y Bernabé López Fleming , además de un try-penal.

La eliminación marca el final de una serie positiva para el conjunto de Boulogne: desde 2019 había participado en todas las realizaciones de los playoffs, con seis clasificaciones consecutivas ; en 2020 no hubo competencia, a raíz de la cuarentena. Buenos Aires, por su parte, consiguió conservar su lugar en la máxima categoría gracias a la derrota de Los Matreros.

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Fuente: La Nación