Tomaban un café y les robaron un bolso en segundos

NACIONALES





Dos hombres tomaban un café en una mesa sobre la vereda cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un bolso en pocos segundos, en pleno barrio Nueva Córdoba.

El episodio ocurrió este martes al mediodía, en la esquina de Chacabuco y Rondeau, y quedó registrado por una cámara de video.

En las imágenes se observa cómo los dos ladrones se acercan al lugar. Uno circula en una moto en contramano, mientras el otro avanza por la vereda.

En cuestión de segundos, uno de los delincuentes se acerca a la mesa, manotea un bolso y escapa. Las víctimas y otros testigos salieron corriendo detrás de los ladrones para intentar alcanzarlos, pero lograron huir.

Comerciantes de la zona señalaron que los delincuentes se movilizaban en una moto blanca y negra.

El robo generó nuevamente preocupación entre comerciantes, trabajadores y vecinos que circulan habitualmente por ese sector de Nueva Córdoba.