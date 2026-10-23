Tesis de Ingeniería: se entregaron los Premios Invap con una participación récord

Se conocieron hoy los resultados del Concurso Nacional de Tesis de Ingeniería de INVAP, la empresa argentina de tecnología que apuesta al talento local. La cuarta edición alcanzó cifras récord y consolidó el crecimiento de esta iniciativa de alcance federal. En esta convocatoria se presentaron 184 tesis, desarrolladas por 248 tesistas provenientes de universidades públicas y privadas de distintas provincias del país.

Un detector de tumores para cirugías laparoscópicas y el desarrollo de sistemas de radiografía de bajo costo , a partir de las cámaras digitales de celulares, son los ejes de los trabajos ganadores del concurso.

Las tesis premiadas se diseñaron a partir de tecnología nacional y responden al objetivo planteado por INVAP, en el marco de su aniversario de cincuenta años. La empresa destaca proyectos de investigación aplicada en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas. Este viernes, en la Sede Central, en Bariloche, se realizó la ceremonia de premiación del certamen que acompaña la Fundación INVAP y que entrega $10 millones en premios.

El gerente general de INVAP, ingeniero Darío Giussi, agradeció a los participantes, los miembros del jurado y las instituciones involucradas. Y destacó que “estos reconocimientos son individuales, pero el mérito es colectivo” . Además, Giussi sostuvo que “hace 50 años potenciamos el talento que tenemos en el país. Por eso, esta apuesta al conocimiento, a la ciencia y al trabajo es fruto de la perseverancia de quienes deciden políticas públicas adecuadas y quienes contribuimos a que Argentina siga siendo un gran país, con proyección de nuestro aporte para todo el mundo”.

La cuarta edición del Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería de INVAP registró un crecimiento de más del 40% en la participación de tesistas desde su primera convocatoria. Este año se recibieron 184 tesis, de 54 instituciones, con 248 tesistas de 22 provincias y distritos. Una de las postuladas fue defendida desde la Antártida.

En la categoría Grado, la ganadora es Lara Agostina Torletti Daniluk , ingeniera electrónica de la Universidad Nacional de Río Negro. Su desarrollo, Gamma Tracker, es una sonda médica inteligente y portátil que permite localizar tumores en tiempo real en cirugías laparoscópicas .

El dispositivo está diseñado para guiar a los cirujanos en tiempo real en el rastreo y la extirpación de tumores, con precisión, durante operaciones de mínima invasión. Este desarrollo nacional, que ya cuenta con trámite de patente, promete revolucionar las cirugías oncológicas al reducir los riesgos de reaparición de la enfermedad y evitar la extracción innecesaria de tejido sano.

La sonda combina cristales sensibles a la radiación gamma, sensores de silicio de bajo voltaje y un blindaje de tungsteno que reduce casi 50 veces las interferencias laterales. Una consola con pantalla y señales sonoras orienta al cirujano para extraer tejido tumoral sin afectar zonas sanas. El prototipo fue validado con muestras radiactivas y tejidos extraídos en operaciones . “Este es el fruto de un trabajo colectivo, de profesores y tutores que estuvieron siempre cerca”, dijo emocionada.

En la categoría Doctorado, se premió a Damián Leonel Corzi, de Ciencias de la Ingeniería del Instituto Balseiro , que investigó cómo transformar cámaras digitales convencionales en sensores capaces de detectar radiación. A partir de esta tecnología masiva desarrolló un medidor de radiación portátil, con conexión wifi, para obtener radiografías de alta resolución y reconstruir imágenes tridimensionales. La herramienta, económica y al alcance de todos, plantea una alternativa de menor costo frente a los detectores científicos tradicionales, con aplicaciones potenciales en medicina veterinaria, agronomía, industria electrónica y seguridad ambiental.

Así, el proyecto contribuye a captar la radiación invisible sin que las imágenes salgan borrosas o con interferencias. Además, se desarrolló un método para unir varias imágenes tomadas alrededor de un objeto y armar su modelo interno en 3D. “Esta instancia le demuestra a la sociedad que el país está demandando ingeniería y desarrollo. Vengo del barrio Islas Malvinas de La Rioja y que haya ganado este premio revela una decisión colectiva, la de muchas personas que acompañaron y además, la de sostener la universidad pública”; remarcó.

En comparación con la primera edición, realizada en 2023, la cantidad de participantes aumentó 41,7% , mientras que el número de tesis creció 32,4%. También se amplió el alcance territorial del certamen: las provincias participantes pasaron de 16 a 22 y las instituciones representadas aumentaron de 39 a 54, lo que refleja una mayor incorporación de universidades y centros académicos de todo el país.

La participación femenina también mostró una evolución sostenida y su porcentaje de participación es uno de los hitos más destacados de esta edición. Este año, la participación de mujeres creció al 37% del total de tesistas, un incremento de un tercio respecto de la primera convocatoria.

Un equipo de profesionales de gran trayectoria en distintas ramas de la ingeniería, la física, la energía y la industria tecnológica formó parte del jurado: Guillermo Benito (Ingeniero Nuclear del Instituto Balseiro, referente del área Espacial de INVAP); Graciela Ciccia (Doctora en Farmacia y Bioquímica por la UBA y Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología); Pedro Napoletano (Ingeniero Electromecánico y Director de Ingeniería de Techint E&C); Julián Isaac (Ingeniero Mecánico con Posgrado en Producción de Petróleo y Gas, actualmente Process Optimization Manager en Pan American Energy).

También estuvieron Franco Alcaraz (Ingeniero electrónico y magíster en ingeniería, especializado en Inteligencia Artificial); Roxana Cocco (Ingeniera en Materiales por la UNMDP) y Dra. en Ciencia y Tecnología de Materiales); Verónica Garea (Ingeniera Nuclear y Dra. en Física de la Ingeniería); Ana Caumo (Ingeniera Electrónica de UNLP, Senior System Engineer en INVAP) y Eduardo Nassif (Lic. en Física por la UBA y Doctor en Física por la UNLP).

Fuente: Clarín