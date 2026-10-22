Tenía 17 años, era mamá de una bebé de tres meses y murió tras sufrir un fuerte dolor de cabeza

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Jaely Mirella, una adolescente de 17 años, murió el domingo 18 de octubre luego de sufrir un intenso dolor de cabeza y ser trasladada de urgencia a un hospital. La joven era madre de una bebé de apenas tres meses.

Según informó el portal Farol de Notícias, la adolescente llegó al centro de salud en estado grave. El médico que la atendió no logró determinar qué provocó su fallecimiento.

Ante la falta de una causa confirmada, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, donde se realizarán estudios para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué originó el cuadro que sufrió la joven. Los resultados de los exámenes serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.