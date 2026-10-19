Suspendieron a último momento el show de Tini Stoessel en Miami

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El recital de Tini Stoessel previsto para la noche del domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami fue cancelado pocos minutos antes de su comienzo, cuando miles de personas ya se encontraban dentro del estadio o aguardaban para ingresar.

El espectáculo formaba parte de Futttura, la gira internacional de la cantante argentina. En un primer comunicado, la organización informó que la suspensión respondía a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”, sin brindar mayores precisiones.

Minutos después, Ake Music, la productora a cargo del evento, difundió una explicación más detallada y señaló que la cancelación se debió al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción solicitados previamente para realizar el show.

Según la empresa, esas condiciones eran indispensables para garantizar el desarrollo del espectáculo y la seguridad dentro del recinto. Además, aseguró que Tini estaba preparada para subir al escenario, pero que no fue posible resolver los inconvenientes dentro de los plazos previstos.

Cómo será la devolución de las entradas

Tras la cancelación, Ake Music pidió disculpas a los asistentes y señaló que el reembolso de las entradas se realizará automáticamente a través del mismo medio de pago utilizado para la compra.

Por el momento, no se informó si el recital será reprogramado ni se difundieron detalles sobre una posible nueva fecha en Miami.

Otro contratiempo en la gira de Tini

La suspensión se produjo después de que se anunciara la cancelación definitiva de otro espectáculo de la artista, previsto para el 25 de octubre en la Ciudad de México.

El 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con el Arena CDMX, comunicaron que esa presentación tampoco se realizaría.

Ambas fechas formaban parte de Futttura, el proyecto con el que Tini recorre más de 15 años de carrera, desde su etapa en Violetta hasta sus producciones más recientes.

El espectáculo tiene una duración aproximada de tres horas y está dividido en tres actos. Incluye tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, una banda en vivo y 30 bailarines, además de un repertorio que combina sus canciones actuales con temas emblemáticos de sus primeros años.