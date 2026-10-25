Si tenés jaboneras viejas, poseés un tesoro: 3 formas de reutilizarlas y aprovecharlas en casa

Las jaboneras suelen quedar olvidadas en un cajón cuando se rompe el juego del baño, se cambia la decoración o se empieza a usar jabón líquido. Sin embargo, antes de tirarlas, hay varias formas de aprovecharlas en otros ambientes de la casa.

Según el material y el diseño, pueden servir para ordenar objetos que suelen quedar sueltos sobre una mesa o una mesada . Las de cerámica, vidrio o metal , por ejemplo, pueden funcionar como pequeños recipientes decorativos, mientras que las de plástico son livianas y fáciles de trasladar .

La clave está en elegir un nuevo uso que se adapte a su forma y comprobar que estén limpias y en buenas condiciones.

Las jaboneras pueden encontrar un lugar en el espacio de trabajo o estudio. Sirven para reunir clips, ganchitos, chinches, gomitas elásticas y otros elementos pequeños que suelen mezclarse en los cajones.

Si tienen compartimentos o separaciones, se pueden aprovechar para clasificar los objetos según su uso . Las más profundas resultan útiles para guardar piezas pequeñas, mientras que las más planas permiten tener todo a la vista.

Otra alternativa es reutilizarlas como platitos para colocar debajo de macetas chicas . De esta manera, pueden recoger el agua que escurre después del riego y evitar que caiga directamente sobre muebles o estantes.

Antes de hacerlo, es importante verificar que la jabonera tenga el tamaño adecuado para la maceta y que el material resista la humedad . También hay que retirar el agua acumulada para que las raíces no permanezcan encharcadas. Las piezas con diseños, relieves o colores pueden sumar un detalle decorativo a una repisa, un escritorio o el alféizar de una ventana.

Si la jabonera es resistente al agua y fácil de limpiar, puede reutilizarse junto a la pileta de la cocina para apoyar una esponja o un paño de limpieza. Así, se evita que queden directamente sobre la mesada y se aprovecha un objeto que ya tenés en casa.

Lo ideal es elegir un modelo con ranuras o una superficie que permita escurrir el agua . Si la jabonera es completamente plana y retiene humedad, conviene vaciarla y limpiarla con frecuencia para evitar la acumulación de residuos.

Antes de reutilizar una jabonera, conviene lavarla con agua y detergente y secarla bien , especialmente si estuvo en contacto con restos de jabón o humedad durante mucho tiempo. Así, un objeto que parecía no tener utilidad puede transformarse en un accesorio práctico para mantener la casa más ordenada.

Fuente: TN