SAN CLEMENTE: Alquiló un depto, los inquilinos la asaltaron y le sacaron $20 millones de pesos

ZONALES

Una mujer de 74 años fue víctima de un violento robo en su complejo de departamentos de alquiler, ubicado en la calle 8 al 2300 de San Clemente del Tuyú. Según denunció, dos hombres la maniataron, la golpearon y la amenazaron con una barreta para exigirle el dinero que había obtenido por la venta de un vehículo.





El hecho se conoció a partir de un llamado al 911, según supo CNM, que alertó sobre una persona que pedía auxilio. Al llegar, el personal policial entrevistó a la mujer, quien relató que había alquilado un departamento a dos hombres cuyos datos personales desconocía.





De acuerdo con su testimonio, durante la noche los inquilinos le pidieron cambiar de unidad debido a un supuesto desperfecto en un electrodoméstico. Cuando se acercó para entregarles la llave de otro departamento, uno de ellos la habría tomado por la fuerza de las manos y la habría obligado a ingresar. Allí, ambos la ataron con una cinta plástica y le propinaron golpes en las manos y el rostro mientras le exigían el dinero de la venta del vehículo, concretada días antes.





Posteriormente, la llevaron hasta su propio departamento y continuaron reclamándole el dinero bajo amenazas con una barreta. La mujer les indicó que los ahorros estaban guardados en el interior del colchón. Los asaltantes se apoderaron de una suma superior a los 20 millones de pesos y un teléfono celular, y luego escaparon.





La víctima logró liberarse por sus propios medios aproximadamente cuatro horas después y pidió ayuda a sus vecinos. Una ambulancia acudió al lugar, pero la mujer rechazó la asistencia médica y el traslado. El médico policial constató lesiones de carácter leve.





La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma e interviene la UFI N.º 1. También se dispuso la intervención de Policía Científica y la colaboración de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de La Costa.



