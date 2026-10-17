Más de 400 personas dejaron sus casas en Corrientes por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a 472 personas a abandonar sus hogares en Corrientes , según el último relevamiento de Defensa Civil. El informe contabilizó 206 evacuados y 266 autoevacuados durante la noche del viernes, en medio de las persistentes lluvias y las condiciones regionales asociadas al fenómeno de el Niño.

La localidad más afectada es Itatí , donde 110 personas de 43 familias fueron evacuadas y trasladadas a la Casa Promesera y al hospedaje Taba Cué. En la ciudad de Corrientes, en tanto, 266 personas de 65 familias dejaron sus viviendas por sus propios medios ante el avance del agua.

La emergencia también alcanzó a otras localidades correntinas. En Isla Apipé , 44 personas de 19 familias fueron evacuadas y alojadas en viviendas municipales o casas de familiares. En Paso de los Libres , otras 31 personas de seis familias permanecen resguardadas en el ex Regimiento.

En Ituzaingó , 19 personas de cuatro familias debieron trasladarse a casas de familiares, al salón de usos múltiples y al albergue del Club San Martín. Por su parte, en Yahapé , dos integrantes de una familia abandonaron su vivienda y se instalaron en la casa de familiares.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación ante la posibilidad de que más familias deban dejar sus hogares si continúa la crecida.

Las previsiones oficiales indicaron que el río Paraná superaría los 7 metros frente a la ciudad de Corrientes entre el viernes y el sábado. Ese nivel activa el protocolo de evacuación y podría obligar a más familias a abandonar sus viviendas.

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió las zonas afectadas y anticipó que la Provincia coordinará medidas con el Municipio para responder ante una eventual profundización de la emergencia.

Además de Itatí, las localidades de Paso de la Patria, en Corrientes, y Barranqueras, en Chaco , permanecen en estado de alerta por la situación de los ríos.

Las crecidas también mantienen en alerta a otras provincias de la región. En Entre Ríos, Concordia era la única ciudad que registraba personas evacuadas . El viernes, el río Uruguay alcanzó los 10,86 metros frente a esa localidad, por debajo del nivel de alerta.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estimó que el río no superaría los 11 metros en los próximos días. Sin embargo, Concepción del Uruguay continuaba bajo alerta , al igual que las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.

En Misiones , las ciudades de Puerto Libertad, Libertador y Santa Ana seguían en etapa de evacuación, mientras que Eldorado permanecía bajo alerta. En ese sector, las mediciones del río Paraná mostraban niveles estables o en descenso.

En su último informe hidrológico, la Entidad Binacional Yacyretá había anticipado una tendencia creciente de los caudales hasta el viernes 16 y valores estables o levemente decrecientes desde el sábado 17 .

Por su parte, el complejo hidroeléctrico de Salto Grande pronosticó una tendencia descendente para el río Uruguay aguas abajo de la represa. De todos modos, advirtió que se mantendrían niveles elevados de agua , propios de esta época del año y asociados, en parte, a la influencia de El Niño.

Fuente: TN