Salvaje ataque en Villa Lugano: golpeó a una mujer que caminaba por la calle, escapó y terminó detenido

Un joven de 21 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano acusado de atacar a golpes a una mujer de 28 años que caminaba por la vía pública. El sospechoso le dio un puñetazo en el rostro y escapó, pero fue interceptado por el hermano de la víctima hasta que llegó la Policía de la Ciudad. Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes policiales a Infobae , el episodio ocurrió el viernes pasado, a las 13.15, en Celedonio Escalada al 5400 , donde la mujer fue sorprendida por el agresor, quien la golpeó en la cara y luego se dio a la fuga.

El video que encabeza esta nota muestra los segundos previos al ataque y la agresión . La grabación dura apenas diez segundos. En las imágenes se observa a dos mujeres caminando por la vereda: una pasea a un perro y, unos metros más atrás, otra lleva un paquete en las manos. Detrás de esta última aparece un hombre encapuchado que comienza a acercarse, acelera el paso y finalmente le propina un golpe en el rostro . Inmediatamente después, escapa corriendo.

De acuerdo con la información policial, el hermano de la damnificada logró interceptar al sospechoso en Pasaje Calou al 5400 , donde finalmente fue detenido por efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad.

La reconstrucción del ataque fue ampliada por el medio local SM Noticias , que publicó el testimonio de la víctima. Según ese relato, la joven caminaba junto a su cuñada cuando se cruzaron con el sospechoso, que pasó muy cerca de ambas.

La mujer le preguntó si quería pasar, al interpretar que podían estar obstaculizando su camino. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera agresiva, se tocó la cintura y le respondió: “¿Qué pasa, qué me mirás?” .

La joven intentó explicarle que solamente le había preguntado si necesitaba pasar, pero el desconocido continuó caminando cerca de ella. Ante esa situación, su cuñada se adelantó para pedir ayuda a unos trabajadores que realizaban tareas de limpieza en la calle Riestra.

Fue entonces cuando el hombre le propinó un golpe de puño en el rostro y salió corriendo .

Según la reconstrucción publicada por el portal, los trabajadores comenzaron a perseguirlo y, con la colaboración de otro hombre que circulaba en una camioneta, consiguieron alcanzarlo. Poco después llegó el hermano de la víctima, quien también intervino.

El familiar, de 36 años, habría golpeado al sospechoso junto con otras personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, la damnificada fue trasladada a un hospital, donde le realizaron radiografías y le diagnosticaron una fractura de nariz , según informó SM Noticias . La mujer recibió medicación para el dolor y deberá someterse a una nueva evaluación médica para controlar la evolución de la lesión.

Por su parte, fuentes policiales confirmaron a Infobae que el detenido cuenta con antecedentes por delitos de robo y hurto .

En la causa intervino la Unidad de Flagrancia Sur (UFLA Sur), a cargo del fiscal Carlos Moríñigo , quien dispuso convalidar la detención del acusado y labrar actuaciones por lesiones.

Por último, la víctima aseguró que, después del episodio, otras personas le comentaron que el detenido habría protagonizado ataques similares contra mujeres de la zona. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial sobre esas presuntas agresiones anteriores.

Fuente: Infobae