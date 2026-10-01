Salta: un jubilado perdió el control de su auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

Un jubilado de 80 años perdió el control de su auto cuando conducía en la ciudad de Cerrillos, Salta . Las cámaras de seguridad registraron el momento en que atropella a 13 personas que estaban sobre la vereda . Entre los lastimados hay nueve adultos y cuatro niños .

El hecho ocurrió este miércoles, minutos antes de las 9 de la noche, en el t ramo urbano de la ruta nacional 68 . En el video, que dura casi un minuto, se observa que un hombre vestido de rojo charla con otro, de blanco, y que detrás de él hay niños y otros adultos. Algunos sentados en la puerta de un comercio.

De repente, por la parte superior de la pantalla, aparece raudamente el Renault 11 que los atropella y termina sobre la vereda.

Algunos de los vecinos lograron escapar, pero otros fueron embestidos por el vehículo . En la grabación, se ve cómo se ayudan entre sí y levantan a quienes quedaron en el piso tras el impacto.

De acuerdo a lo reportado por Noticias Argentinas, los heridos fueron nueve adultos y cuatro niños, de los cuales algunos debieron ser trasladados a hospitales de la zona, mientras que otros fueron atendidos en el lugar. Hasta el momento, un bebé continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital .

Se dio a conocer además que el control de alcoholemia al conductor arrojó resultado negativo , por lo que se investiga el motivo del choque. En el marco de la investigación, indicó el mismo medio, la hipótesis que mayor fuerza ha tomado es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

Según publicó el sitio Qué Pasa Salta, otras suposiciones sobre lo que pudo haber pasado se inclina por un choque previo sufrido por el Renault 11, desde atrás, que lo hizo desviar hacia donde estaban las posteriores víctimas del accidente.

Horas después, un hombre que dijo haber visto de cerca el incidente, le dijo a la señal Multivisión Federal que se trató de "una situación muy traumática y desesperante". Además, contó que una señora, lastimada por el auto, sufrió dos fracturas expuestas. No trascendieron hasta el momento mayores detalles sobre esa afirmación del testigo.

Fuente: Clarín