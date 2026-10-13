Robó dinero de la venta de ganado de su padre y lo escondió en la casa de su novia

NACIONALES





Un joven de 18 años fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras confesar el robo de $14 millones y US$3.900 de la casa de su padre, un productor ganadero de la localidad correntina de Esquina. La investigación permitió recuperar parte del dinero y ahora busca determinar qué pasó con los dólares que faltan.

El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, alrededor de las 19, en una vivienda rural del paraje Los Flotadores, en las inmediaciones de Esquina. Al regresar a su propiedad, el productor encontró la puerta de acceso forzada y un importante desorden en el interior. Luego comprobó que le habían sustraído el dinero que había cobrado recientemente por la venta de ganado.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de Corrientes realizaron peritajes y entrevistaron a vecinos y trabajadores de la zona. El testimonio de un peón rural resultó clave para orientar la investigación: aseguró haber visto a uno de los hijos del productor llegar en moto y permanecer unos minutos en la vivienda durante la tarde.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), a cargo de Analía Granero, las sospechas se centraron en Ian Pablo Enrique, de 18 años, quien ya no vivía con su familia.

Cuando el joven fue convocado a la casa de sus padres, inicialmente negó su participación, pero luego confesó el robo y reveló que había dejado el dinero en la vivienda de su novia, también en Esquina.

La Policía se dirigió hasta ese domicilio y secuestró $14 millones y US$2.100. Sin embargo, todavía no se recuperaron los US$1.800 restantes que habían sido denunciados como sustraídos. Los investigadores intentan establecer qué ocurrió con esa suma.

El joven fue detenido y trasladado a la comisaría segunda de Esquina. Horas después, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado, por lo que recuperó la libertad bajo las condiciones correspondientes a esa modalidad de pena.

Investigan una posible relación con otro robo

La pesquisa también busca determinar si el joven tuvo alguna participación en un robo anterior, cuando desaparecieron $18 millones de la casa de su abuelo.

Por ese episodio había sido detenido un peón rural, pero la Justicia dispuso su liberación por falta de pruebas. Hasta el momento, no se informó que el joven haya sido imputado por ese hecho ni que existan elementos suficientes para vincularlo con el caso.