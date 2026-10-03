Robaron un merendero en Córdoba y al menos 50 nenes se quedaron sin comer

Un merendero ubicado al sur de la ciudad de Córdoba dejó a unos 50 nenes sin comer este viernes, después de que denunciaran haber sufrido un robo que los dejó sin varios de los elementos necesarios para preparar y servir alimentos.

A raíz del episodio, el centro vecinal del barrio Alejandro Carbó tuvo que suspender la entrega de comida prevista para las familias del sector. Aunque el lugar brinda meriendas los lunes, miércoles y viernes, los administradores señalaron que los viernes suelen tener una mayor asistencia, debido a que también entregan la cena a los chicos y sus familiares.

Según relató Luciano Saravia , presidente del centro vecinal, los autores del hecho forzaron una de las entradas para acceder al lugar. “La puerta de abajo es doble y la barretearon de abajo, hasta el piso reventaron y aflojó la puerta”, indicó.

Una vez dentro, se llevaron utensilios y mobiliario que usaban en el merendero. Entre los objetos sustraídos había un carro, que habría sido utilizado para trasladar lo robado, de acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv.

Por su parte, Jesica, tesorera de la institución, advirtió que la preocupación principal es la situación de las familias que esperaban la comida. “Lo más triste es que afecta a los niños y a las familias que esperan la cena del viernes” , lamentó.

Pese a las pérdidas, Lorena, secretaria de la entidad, sostuvo que buscarán continuar con la tarea. “Ganas no faltan; entusiasmo, por ahí estamos medio bajoneados, pero hay que salir adelante”, afirmó.

Sin embargo, para retomar las actividades, el merendero informó que necesita sillas, tablones, una olla, una garrafa y fuentes para cocinar. “Son las cosas básicas”, enumeró una de las integrantes que participa del centro vecinal.

El merendero Los Peques , ubicado en el barrio El Porvenir II de Posadas , sufrió un robo durante la madrugada del miércoles. Del lugar se llevaron utensilios, mercadería y un ventilador, por lo que el grupo Jóvenes por la Educación inició una campaña solidaria para reponer las pérdidas.

El espacio comunitario está situado sobre la ruta 213, cerca de la rotonda del by pass, y recibe a unos 50 niños de distintas edades . De acuerdo con los voluntarios, se trataría del primer hecho de estas características que afecta al merendero.

Según La Voz de Misiones, Jóvenes por la Educación acompaña cada sábado a Los Peques con actividades solidarias y talleres de apoyo escolar. Tras conocerse el robo, sus integrantes difundieron una colecta a través de redes sociales para reunir ollas, vasos, cucharitas, cubiertos y otros elementos de cocina .

“De a poco estamos reponiendo lo que se robaron. Sí, lamentablemente entraron a robar a un lugar donde los chicos toman la leche”, expresó una voluntaria en la cuenta de Instagram de la organización social. También destacó la respuesta de quienes se sumaron a la campaña: “Nos encontramos con muchísimas personas solidarias dispuestas a darnos una mano”.

Por otro lado, la titular del comedor realizó una denuncia formal y, luego de ese trámite, la Policía de Misiones se comunicó con los voluntarios.

Jóvenes por la Educación reúne a profesionales y estudiantes que desde hace poco más de un año desarrollan iniciativas solidarias y acciones de acompañamiento educativo en merenderos de barrios de la zona capital.

El grupo fue impulsado por alumnos de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones , de los profesorados de Educación Primaria de la Escuela Normal 10 y de Educación Secundaria del Instituto Montoya, además de estudiantes del profesorado de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas.

Fuente: Infobae