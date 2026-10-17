Robaron un bolso con casi $ 38 millones y fueron detenidos tras una intensa persecución en San Isidro

Un empleado de una estación de servicio de Don Torcuato fue víctima de un violento robo por cuatro motochorros y un quinto ladrón que le sustrajeron un bolso con casi 38 millones de pesos en San Isidro , donde fueron detenidos tras una intensa persecución.

El robo ocurrió el lunes feriado, cuando un hombre de 40 años retiró 38 millones de una estación de servicio ubicada en Don Torcuato, en Tigre , con el fin de depositarlos en un banco el día siguiente.

Cuando estaba llegando a su casa en San Isidro el hombre no se dio cuenta que era seguido por al menos dos motochorros , quienes junto con otros tres cómplices más lo interceptaron, lo amenazaron con estar armados para que entregue la mochila con el dinero .

Los cuatro delincuentes escaparon en dos motos . En la fuga, uno de los vehículos derrapó producto de los adoquines y la lluvia de ese día, por lo que los ladrones abandonaron una de las motos y subieron a un Volkswagen Up que pertenecía a la banda y que los estaba acompañando.

Otro motochorro continuó solo su huida .

Así, los cinco sospechosos continuaron el escape hacia la autopista Panamericana .

Fue gracias a una vecina que observó el robo que dio aviso a la Policía .

“Estoy en un departamento y andan merodeando unos rateros”, alertó una vecina. Fuentes municipales señalaron a Clarín que se activó el dispositivo Ojos en Alerta con el cual se realizó un seguimiento tiempo real del auto.

Fue gracias a ello y el seguimiento del Centro de Operaciones Municipal (COM) que las patrullas municipales llegaron hasta los sospechosos y se inició una frenética persecución que finalizó sobre la avenida Rolón y Monroe , donde gracias a un operativo cerrojo frenaron el avance de los sospechosos.

La policía identificó a los ocupantes del vehículo que eran cuatro hombres , uno de ellos menor de edad , y una mujer.

Al revisar el auto hallaron la mochila de la víctima con los 37,9 millones de pesos que había retirado horas antes.

La policía también secuestró la moto que fue abandonada por los motochorros en plena calle.

La causa comenzó a ser tramitada por el fiscal de turno Esteban Álvarez , pero luego pasó a manos de los fiscales Leandro Orduna y Laura Zyseskind , quienes indagaron a los cinco detenidos mayores de edad por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

La justicia de menores dispuso que el adolescente de 16 años que participó del hecho también quede privado de su libertad .

Fuente: Clarín