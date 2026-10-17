Radiografía de los presos en Argentina: cuántos hay, dónde están y qué delitos cometieron

Después de casi 100 años de subsistencia y de ser el lugar de encierro de criminales de alto perfil como Carlos Robledo Puch , Arquímedes Puccio y Guillermo "Concheto" Alvarez , la cárcel de Devoto deja finalmente de funcionar, al igual que ocurrió en 2001 con Caseros, la otra histórica unidad penal en territorio porteño.

Devoto, ubicada sobre la calle Bermúdez de la Comuna 11, fue inaugurada por la Ciudad de Buenos Aires en 1927 y en 1957 pasó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) , que cuenta -hasta que termine la mudanza- con 30 establecimientos distribuidos en todo el país , divididos entre “Complejos” y “Unidades”, además del Centro de Detención Judicial U32 de Mendoza.

Los complejos son 9 : I de Ezeiza, II de Marcos Paz (adonde trasladaron a los de la cárcel que cierra) , CABA de Devoto, IV de Mujeres de Ezeiza, VII de Mujeres y Adultos Mayores de Ezeiza, Jóvenes Adultos Marcos Paz, III NOA de Salta, V Senillosa de Neuquén y VI de Cuyo, Mendoza.

Mientras que las unidades son 21 : U19 (Ezeiza), U21 (CABA), U34 (Campo de Mayo), U4 (Santa Rosa, La Pampa), U13 (Santa Rosa, La Pampa), U25 (General Pico, La Pampa), U30 (Santa Rosa, La Pampa). U35 (Santiago del Estero), U36 (Coronda, Santa Fe), U7 (Resistencia, Chaco), U11 (Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco), U10 (Formosa), U17 (Candelaria, Misiones), U8 (Jujuy), U22 (Jujuy), U16 (Salta), U5 (General Roca, Río Negro) U12 (Viedma, Río Negro), U6 (Rawson, Chubut), U14 (Esquel, Chubut) y U15 (Río Gallegos, Santa Cruz).

Según el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) , que depende de la Procuración nacional, entre enero y septiembre de 2026 la cantidad total de presos en el SPF fue de 12.301 , cuando la capacidad de todo el sistema es de 11.534 plazas, lo que representa una superpoblación de 767 personas (6,6% por encima del cupo).

Esta cifra significó un crecimiento de la población carcelaria de 1,1% con respecto a diciembre de 2025, siendo el pico del año en mayo de 2026, con 12.347 personas detenidas.

La cárcel con más presos es la del Complejo I de Ezeiza, con 1.916 personas detenidas, seguido muy de cerca por el II de Marcos Paz, con 1.876 ; y hasta el 30 de septiembre Devoto, con 1.493 personas.

Al cierre de esta nota, y después de los traslados, que comenzaron el 11 de octubre pasado, solo quedaban en el penal de CABA 74 internos dentro del Pabellón I.

En tanto, las unidades que absorbieron el mayor incremento de población en 2026 fueron la U36 de Santa Fe (inaugurada en 2024) y la U6 de Rawson.

A su vez, la Nación y el Gobierno en la Ciudad tienen un acuerdo, en el marco del cual durante los próximos dos meses se realizaría el traslado de 700 detenidos de alcaidías y comisarías porteñas , a disposición de la Justicia ordinaria, no federal, al complejo de Marcos Paz.

Del total de personas detenidas, el 91,5% (11.249 personas) son varones , mientras que el 8,5% (1.052) son mujeres y travesti-trans. Y entre todos estos hay 2.010 extranjeros.

El informe de la Procuvin divide el rango etario de los presos entre “jóvenes adultos” (de 18 a 21 años) y “mayores de 21”. Y la abrumadora mayoría 87,8% corresponde al segundo grupo.

En cuanto a su situación judicial, el 64,6% del total (7.946 personas) cuenta con una condena firme, y el resto está con prisión preventiva. Pero si se toma el grupo de los jóvenes adultos, las cifras prácticamente se invierten y el 66,7% está sin sentencia.

En ese contexto, el 50,8% de los detenidos está a disposición de la Justicia Nacional -causas por delitos como robo, abuso y homicidio -, el 44,3% de la Justicia Federal - narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos , principalmente- y el 4,9% de Justicias Provinciales o CABA que son casos como los de la primera jurisdicción.

Siempre según Procuvin, las detenciones ordenadas por la Justicia Nacional aumentaron un 5,1% (+304 personas en el año), representando el 50,8% de toda la población penal federal. En cambio, las personas a disposición de la Justicia Federal cayeron un 0,5% (-25 personas).

Al tiempo que la cantidad de personas condenadas subió un 3,5% (+266 personas), y la población en prisión preventiva descendió un 2,9% (-131 personas).

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta actualmente con 56 unidades, 15 complejos y 4 alcaidías distribuidos en toda la provincia, donde el delito más común el de robo simple, con casi 120 mil causas en 2025, seguido por las amenazas.

Los complejos se organizan en grandes zonas geográficas y nodos urbanos como Campana, Centro Zona Norte y Sur, Este, Florencio Varela I y II, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Magdalena, Melchor Romero, Norte, Olmos, San Martín y Sur.

Fuentes del SPB precisaron a Clarín que la población carcelaria total al 14 de octubre de este año era de 60.703 personas , 2.992 más que el registro de la misma fecha de 2025, lo que implicó un incremento de 5,2%.

Todos estos detenidos están distribuidos entre regímenes cerrados (con modalidades estricta, moderada o atenuada), semiabiertos y abiertos. Estos últimos están orientados a la autogestión y fases previas al egreso.

Para el grupo de jóvenes adultos hay establecimientos diseñados específicamente, como la U57 de Campana (con capacidad para 616 personas y un enfoque en talleres y educación) programas específicos como el del Pabellón 10 de la U47 de San Isidro.

En cuanto a las mujeres, embarazadas y madres se destinan penales exclusivos como la U8 y la U33 de Los Hornos; esta última cuenta con pabellones adaptados para el alojamiento de embarazadas y madres con niños/as menores de 4 años, junto a otras unidades femeninas en Batán (U50), Azul (U52) y Magdalena (U51).

Respecto a la salud mental y adicciones, la U34 de Melchor Romero aloja a personas declaradas inimputables o en evaluación psiquiátrica, mientras que la U18 de Gorina funciona como comunidad terapéutica especializada en el tratamiento de adicciones.

Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentó en diciembre de 2025 su informe anual, en el que registró 63.934 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, contemplando no solo las cárceles y alcaidías, sino también comisarías y arrestos bajo monitoreo electrónico.

De acuerdo a esas estadísticas de la CPM, la tasa de encarcelamiento provincial subió de 355 a 367 personas por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, lo que supera la tasa nacional de 289 y la mundial de 176.

Respecto al nivel de superpoblación, el informe tomó en cuenta una infraestructura penitenciaria provincial de 74 establecimientos con 26.868 plazas

Con esta capacidad oficial, la superpoblación alcanzó el 116% , aumentando 10 puntos porcentuales respecto al año previo.

En cuanto a la situación procesal de los detenidos detalló que el 47% del total no tiene condena firme y que la prisión preventiva afecta en mayor medida a la población femenina (56%) y a las personas trans (53%), en comparación con los varones (46%).

Aunque el informe no presentó el número exacto de alojados en cada penal, destacó a los complejos de Olmos y Florencio Varela como los de mayor impacto crítico, concentrando la mayor cantidad de muertes por problemas de salud no asistidos, 51 y 27, respectivamente.

Sobre esta cuestión, la Procuvin también realiza su informe estadístico "fallecimientos en contextos de encierro" , en el que detalló que durante el primer semestre de 2026 hubo 26 muertes en seis establecimientos del SPF: 14 en Ezeiza, 4 en Marcos Paz, 3 en Rawson y Devoto, y 1 en Salta y Chaco, Y detalló que 17 fueron no traumáticas, 7 traumáticas y en 2 casos no se determinó aún la causa del deceso.

Fuente: Clarín