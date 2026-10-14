Robaron, incendiaron y destruyeron por completo la casa de una familia en Santa Fe

Una familia de Santa Fe sufrió un robo seguido de un incendio que destruyó su vivienda mientras se encontraba de vacaciones durante el fin de semana largo. Dos personas fueron aprehendidas , mientras la investigación procura determinar la participación de otros sospechosos y recuperar registros de las cámaras de seguridad que resultaron afectadas por las llamas.

El hecho ocurrió en una propiedad situada sobre calle 31, entre las calles 16 y 18, en Sauce Viejo . Su dueño, Joel, relató que había partido junto a su familia hacia Córdoba durante la madrugada del sábado. La intención era pasar unos días fuera de la ciudad, pero el domingo por la noche recibieron la noticia de que habían ingresado a su casa .

Según contó el hombre en declaraciones a Aire de Santa Fe , la alarma se activó cuando los intrusos ya estaban dentro de la vivienda. A través de las cámaras de seguridad , la familia pudo observar la presencia de tres personas en el domicilio y buscó ayuda de inmediato.

La esposa de Joel se comunicó con su suegra, quien vive en un terreno lindero. Ella, a su vez, alertó al hermano y el padrastro del propietario, que se dirigieron hasta el lugar mientras la situación todavía se desarrollaba.

Antes de que llegara la Policía, los familiares decidieron intervenir . El hermano de Joel entró en la vivienda y forcejeó con las personas que se encontraban allí y pudo reducir a uno de los sospechosos. Los otros dos intentaron escapar.

Uno de ellos fue alcanzado a la vuelta de la manzana, tras lo cual se sumó la intervención de efectivos policiales. Como consecuencia del forcejeo, el hermano de Joel sufrió golpes y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y se realizó estudios.

Joel afirmó además que, durante el enfrentamiento, uno de los involucrados accionó el gatillo de un arma en tres oportunidades. Sin embargo, según su testimonio, no se efectuaron disparos.

La actuación policial derivó en la aprehensión de dos personas en las inmediaciones de las calles 18 y 31. Los sospechosos fueron trasladados a la Subcomisaría 13.ª , donde quedaron a disposición de la causa iniciada por robo, incendio, daños y lesiones.

Mientras ocurrían los intentos de fuga, se originó un incendio dentro de la propiedad . El propietario sostuvo que uno de los sospechosos habría iniciado el fuego y que las llamas comenzaron en un sofá antes de extenderse por el resto de los ambientes.

El avance del fuego afectó gran parte del interior de la casa . Si bien la estructura de las paredes se mantuvo en pie, las altas temperaturas provocaron daños en aberturas, revestimientos, mobiliario y otros elementos de la vivienda.

“ Las paredes están en pie, no hay más nada ”, expresó Joel al describir el estado en el que encontró el inmueble, en diálogo con Aire de Santa Fe . El hombre señaló que, además de los daños ocasionados por el incendio, los intrusos se llevaron pertenencias de la familia .

Entre los elementos que fueron retirados del lugar antes de que el fuego se propagara había una garrafa, según explicó el dueño de casa. La familia perdió buena parte de los bienes que había adquirido con su trabajo y ahora intenta reconstruir el hogar.

Uno de los puntos que deberá establecer la investigación es si las cámaras de seguridad conservan imágenes útiles para identificar a las personas que ingresaron a la propiedad. Los equipos habrían sufrido daños por las altas temperaturas, por lo que resta determinar si los registros pudieron ser recuperados.

El caso también continúa bajo análisis para establecer con precisión cómo se produjo el incendio y qué responsabilidad tuvo cada uno de los sospechosos. Joel sostuvo que fueron tres las personas que entraron a la casa, mientras que hasta el momento hay dos aprehendidos.

Tras conocerse lo sucedido, vecinos y otras personas se acercaron a colaborar con la familia . El propietario valoró ese acompañamiento, aunque remarcó el impacto que tuvo el ataque sobre el lugar donde vivían.

Fuente: Infobae